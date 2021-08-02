В Германии начнут вакцинировать от COVID детей 2.08.2021, 22:33

Вакцинация начнется с сентября.

Власти Германии приняли решение начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Кампания по вакцинации начнется с сентября.

Об этом сообщает The Guardian.

При этом в стране начнут делать ревакцинацию уязвимых групп населения.

Для ревакцинации будут использоваться вакцины с мРНК от Pfizer или Moderna, необязательно соответствующие той вакцине, которая была введена изначально.

При этом издание отмечает, что в Германии чуть более половины населения полностью вакцинировано, а около 62% сделали хотя бы одну прививку.

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