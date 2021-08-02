Эстония и Литва обсудили возможные санкции против белорусского режима
- 2.08.2021, 22:53
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Балтийские страны намерены наказать режим в связи с мигрантами.
Министры иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лиймец и Литвы Габриэлиус Ландсбергис обсудили возможные ограничительные меры против Беларуси в связи с массовыми миграциями.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.
Министры обсудили миграционный давление, Беларусь осуществляет на Литву. Лиймец в свою очередь рассказала о возможных санкциях против организаторов торговли людьми.
Кроме того, она обсудила ситуацию и дальнейшие действия против Беларуси с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йохансон.
По мнению Министерка «сейчас самое главное - остановить поток мигрантов, прибывающих в Литву без законных оснований и работать вместе на всех уровнях, чтобы улучшить их возвращения».
Лиймец призвала положить конец использованию миграционного давления и торговли людьми в качестве политического инструмента, а также эксплуатации простых людей, которая часто нарушает права людей.
«Мы солидарны с Литвой, и наша позиция заключается в том, что Европа должна делать больше вместе, чтобы помочь защитить внешние границы Европейского Союза. Европейский Союз также должен использовать все меры против виновных в торговле людьми, которые помогли бы разрешить ситуацию, включая обсуждение возможности санкций», - сказала Лиймец.