Уже не Афганистан: «Талибан» объявил новое название страны 20.08.2021, 7:34

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Талибы также заявили о некоторых принципах внешней и внутренней политики.

Радикальное движение «Талибан» в четверг, 19 августа, провозгласило Исламский эмират Афганистана. Такое заявление они сделали в День независимости страны, сообщает telegraf.by.

Талибы использовали это же название во время своего правления в период с 1996 по 2001 год.

Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, движение «не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами».

«Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны», — заявил он.

Муджахид отметил, что «Талибан» будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.

Тем временем в некоторых городах Афганистана продолжаются протесты ко Дню независимости. В городе Асадабад, провинция Кунар, митингующих обстреляли.

Также вчера «Талибан» издал указ об освобождении политзаключенных и объявил о победе над США.

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