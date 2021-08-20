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В Беларуси ввели новый налог на товары

  • 20.08.2021, 7:46
В Беларуси ввели новый налог на товары

Таракан обманул своих «льготников».

Таракан 19 августа подписал указ «Об отмене оснований для применения льгот», признающий утратившим силу указ 2011 года, который предусматривал освобождение от налога на добавленную стоимость товаров, которые в Беларусь ввозили «уполномоченные экономические операторы» и которые собирались экспортировать в другие страны.

Почему исчезли основания для такой льготы и сколько из-за этой льготы государство теряло, не сообщается, отмечает «Белсат».

Налогом на добавленную стоимость облагаются практически все товары, которые ввозят в Беларусь. Товары, ввозимые из стран «Таможенного союза» (Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан), при определенных условиях не облагают налогом на добавленную стоимость или облагают уменьшенным налогом.

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