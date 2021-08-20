Ученые назвали способ превратить Марс во вторую Землю 8 20.08.2021, 7:51

7,734

Для этого нужна будет экспедиция к Юпитеру и Нептуну.

Сброс астероида на Марс является наилучшим способом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле планеты позволит электромагнит, заявил сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев. Об этом сообщает lenta.ru.

По его словам, основатель The Mars Society Роберт Зубрин назвал лучший вариант создания условия на Марсе, как на Земле: он предложил «бомбить» Марс астероидами, которые называются Кентаврами. Это группа астероидов, расположенных между орбитами Юпитера и Нептуна. «У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых по всей видимости много летучих веществ», — сказал эксперт. Он добавил, что такие вещества необходимы для создания плотной атмосферы Марса и наполнения ее газами.

По расчетам специалистов, потребуется четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию астероида длиной 2,5 километра и направить его на Марс.

Авдеев подчеркнул, что одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 километров и глубиной 50 метров. При этом пыль, которая будет поднята взрывом, может привести к похолоданию.

Ранее ученые показали, что региональные пыльные бури играют неожиданно огромную роль в потере воды Марсом, нагревая холодную марсианскую атмосферу на больших высотах и предотвращая замерзание водяного пара. В результате молекулы воды достигают разреженных слоев газовой оболочки, где разлагаются на водород и кислород под действием ультрафиолетового излучения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».