«Усы были опалены, весили по 500 грамм, а теперь держать тяжело!» 2 20.08.2021, 8:04

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иллюстрационное фото

Трогательная история о спасении рысят в Могилевской области.

Трех маленьких рысят спасли из пожара в Бобруйском районе и передали в учебную лабораторию «Могилевский зоосад», как учреждение, которое занимается реабилитацией животных. Трогательную историю о спасении диких животных рассказали в эфире телеканала «Беларусь-4. Могилев».

Мать малышей погибла во время пожара, на момент спасения рысятам не было и месяца. По словам заведующего учебной лабораторией «Зоосад» Ивана Нижникова, сами в дикой природе они бы не выжили.

– Когда мы их изъяли из природы, они только глаза открыли. Кошка была сильно опалена огнем, лапки у нее пострадали, усы обгоревшие. А сейчас уже прекрасно себя чувствует, хорошо адаптировалась и в обиду себя не даст, – рассказал Нижников.

Сейчас рысятам около двух месяцев, они весят по четыре килограмма. Малышей перевели в специально подготовленные вольеры. Одной кошке уже дали имя Амаранта. Имена для двух других котят предлагают выбрать жителям Могилева.

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