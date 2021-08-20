Девальвация в Беларуси приближается к критической отметке 6 20.08.2021, 11:09

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фото: tut.by

Когда начнется масштабный обвал рубля?

Наученные еще с 90-х годов на частых девальвациях и постоянном росте цен, белорусы стараются как можно меньше иметь при себе белорусских рублей – наличных и на карточках – чисто чтобы хватило до следующей зарплаты.

«Излишки» же в стабильные времена – размещают на срочные BYN-рублевые депозиты, проценты по которым выше инфляции, а в кризисные – скупают иностранную валюту, оставляя в наличной форме или размещают на депозит.

Но сейчас объем срочных BYN-рублевых вкладов прирастает исключительно капитализацией начисленных процентов, а сокращение валютных депозитов приняло тотальный характер: отток идет и из срочных и из переводных депозитов, пишет «Инфобанк».

Но одновременно растут объем наличных BYN-рублей в обращении и сумма денег на BYN-карточках физических лиц, и довольно быстро, особенно быстро растет объем наличности.

Это создает дополнительный «девальвационный потенциал»: сумма белорусских рублей у населения – все больше, и, значит, теоретически потенциальный возможный спрос на иностранную валюту – все выше.

Наличные BYN-рубли в обращении (М0)

Июльский прирост (+160 млнBYN по среднемесячному значению) в секторе наличного денежного обращения (это – т.н. «денежный агрегат М0») оказался самым большим в этом году, и одним из наибольших за много лет.

Единственный месяц падения М0 в 2021-м – апрель. Во всех остальных месяцах текущего года наличных BYN-рублей в обращении (включая остатки в кассах торговли, которых относительно немного) становилось больше.

В результате, в июле поставлен исторический рекорд объема М0 – 4,474 млрд BYN. Превышено августовское 2020-го значение, что было максимумом до того, как белорусы не «бросились в панике» скупать иностранную валюту на фоне тех событий, расходуя на эту скупку в том числе и наличные BYN-рубли.

А благодаря укреплению BYN-рубля к доллару в последние несколько месяцев, рекордным за много лет стал объем М0 и в долларовом эквиваленте, достигнув $1,763 млрд экв.: получается, что за BYN‑наличку белорусы могут сейчас купить иностранной валюты даже больше, чем в августовскую девальвацию 2020 года.

Переводные депозиты физических лиц в белорусских рублях (BYN-карт-счета населения)

Изменение объема средств населения на переводных BYN-рублевых депозитах (BYN-карт-счетах) очень динамична и амплитуда: постоянно – то сильный прирост, то сильное падение в следующем месяце.

Сильнейшее же сокращение, как и в наличном секторе, было в сентябре 2020-го, что стало результатом августовской скупки иностранной валюты.

А в июле зафиксирован один из самых значительных среднемесячных приростов за все время – на 306 млн BYN.

Тем не менее, этот июльский прирост не привел к восстановлению докризисного значения: уж слишком много было потрачено BYN-рублей с карточек на покупку валюты в 2020 году.

BYN-рублей на карточках у населения меньше, чем наличных BYN-рублей «на руках» – 3,383 млрд BYN (это – среднее значение июля 2021-го). Среднемесячный максимум был в июне 2020-го (3,667 млрдBYN).

Потенциальная сумма долларов, которую можно приобрести за все деньги, что находятся на BYN-рублевых карточках населения – 1,330 $млрд (июльское значение по среднемесячному курсу доллара).

Это также не рекорд (рекордный $-эквивалент остатков на BYN-карточках физлиц был два года назад – $1,506 млрд), но это – максимум текущего года.

«Горячие деньги» в распоряжении населения

Общая сумма наличных BYN-рублей и средств на переводных BYN-депозитах – все то, что используется белорусами больше для текущего потребления, нежели для долгосрочного хранения, и которые можно оперативно использовать, в том числе для приобретения иностранной валюты (поэтому они – «горячие деньги», в отличие от «замороженных» на срочных вкладах) – это «денежный агрегат М1» в распоряжении населения.

Прирост среднемесячного объема «горячих денег» в июле 2021-го – 466 млнBYN – второй по номинальной величине в истории, после мая 2020-го.

Но падение этого показателя в сентябре 2020-го (более чем на 1 млрдBYN) – намного сильнее, поэтому сегодняшний объем «горячих денег» у населения – 7,857 млрд BYN – пока не достиг рекордного докризисного (7,974 млрд BYN), но вплотную приблизился к нему.

Объем «горячих денег» неуклонно увеличивается. Природа этого, конечно инфляционная: в условиях постоянного роста цен средств на текущее потребление надо все больше и больше.

Хотя после августа 2020-го в условиях девальвационных (и не только) ожиданий, этот рост, было, прекратился: люди старались не оставлять в своем распоряжении суммы в BYN-рублях, сильно превышающие необходимую для жизни.

Но в последние месяцы стабильного валютного курса, и даже укрепления BYN-рубля, многие сняли эти ограничения, что и вылилось в быстром приросте объема «горячих денег», особенно в июле.

Потенциальный теоретический объем долларов, который белорусы могли бы купить на все «горячие деньги» – на всю BYN-наличку и все средства с платежных BYN-карточек, составляет сейчас 3,097 $млрд (июль 2021-го).

Но 1,5 года назад, в самом конце 2019-го было 3,196 $млрд, это – исторический максимум долларового эквивалента суммы наличных и безналичных BYN-рублей денежного агрегата М1 в распоряжении населения.

Мартовская и августовская девальвации и расход этих BYN-рублей на покупку валюты снизили $-эквивалент. А сейчас он поднимается еще и благодаря укреплению белорусского рубля к доллару, став уже наибольшим с августа 2020-го.

Срочные депозиты физических лиц в белорусских рублях

Срочные BYN-вклады–наименее волатильная часть денежной массы, которая не используется в товарном обмене или на валютном рынке, так как «заморожена» в банке на депозите на определенный срок.

Динамика объема срочных депозитов физических лиц в белорусских рублях – это индикатор отношения белорусов к своей национальной валюте, уровня девальвационных ожиданий, выгодности хранения сбережений на этих вкладах.

Ведь когда «лишние деньги» заносятся на срочный вклад, особенно безотзывной его вариант, откуда их не забрать до уговоренного срока, вкладчик уверен в том, что он, как минимум, не потеряет в долларовом эквиваленте. Поэтому динамика в кризисные времена – отрицательная, что и наблюдается в 2020-21 гг.

Но июль оказался «плюсовым»: среднемесячная сумма в этом месяце стала больше на 17 млн BYN. Прирост – совсем небольшой, но он – пятый в 2021-м из семи месяцев (прирост идет больше капитализацией начисленных процентов).

В ковидный и политический кризис объем срочных BYN-вкладов физлиц сильно сократился, и сегодняшняя их сумма – 4,617 млрдBYN (среднее за июль 2021 года). Это уровень 2-х летней давности. А если учесть, что все это время цены не стояли на месте, реальное сокращение – еще больше.

Падение в долларовом эквиваленте в 2020 году – еще больше. Сейчас на всю сумму срочных BYN-депозитов физлиц можно купить иностранной валюты на 1,820 $млрд. Хотя 1,5 года назад – на $2,463 млрд (5-летний максимум).

Это – результат двух девальваций белорусского рубля и выноса вкладов в 2020-21 гг.

Итак, суммируем

С начала года (за 7 месяцев) выросли все составляющие BYN-рублевых финансовых активов, что есть в распоряжении белорусов (это – «денежный агрегат М2 населения»).

Но больше всего выросли в объеме «горячие деньги населения» – «BYN-hot» – для текущего потребления, в том числе для возможной оперативной покупки иностранной валюты.

В то время как BYN-рубли, «замороженные» на срочных депозитах – почти не прирастают.

Это – важно.

Июльский прирост (+483 млнBYN) суммы всех BYN-рублевых активов в распоряжении населения Беларуси оказался самым большим месячным приростом за много предыдущих лет (а возможно, и за все время).

В результате, сумма «денежного агрегата М2 физлиц», объем всех BYN-рублевых финансовых активов населения – а это 12,474 млрдBYN в июле 2021-го – стала наибольшей с августа 2020-го, с того девальвационного месяца.

Рекордная – докризисная преддевальвационная – сумма была в июле 2020-го (12,800 млрд BYN по среднемесячному значению). Как видим, с такими темпами до нее осталось совсем немного – всего еще один такой месяц, как июль.

Однако количество долларов, которые сейчас можно теоретически купить за все эти деньги без остатка – пока еще меньше, чем в 2020-м, но быстро нарастает.

Теоретически возможный потенциальный спрос на иностранную валюту сейчас – чуть-чуть меньше $5 млрд, когда как перед августовской девальвацией был $5,3 млрд, а в начале 2020 года, еще до мартовской девальвации – $5,7 млрд.

Таким образом, девальвационный потенциал сейчас еще не достиг тех былых значений, что обрушил курс BYN-рубля в марте и августе 2020-го.

Кроме того, быстрый рост «горячих» BYN-рублей, что в распоряжении населения обусловлен еще и инфляцией: «на жизнь» надо все больше денег, на покупку валюты останется меньше.

Но с такими темпами прироста, как в июле, да еще и при удержании валютного курса, девальвационный потенциал со стороны населения вырастет до критического уже в этом году.

Причем «замороженных» BYN-рублей на безотзывных вкладах не становится больше: рост там – через капитализацию начисленных процентов. В то время как объем BYN-кэша чуть ли не ежемесячно обновляет исторический максимум.

А сколько BYN-рублей от населения может хлынуть на валютный рынок – можно увидеть по сентябрьским значениям изменения объемов на диаграммах выше.

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