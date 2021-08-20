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Стоит ли комбинировать «Спутник V» с другой вакциной от коронавируса?

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  • 20.08.2021, 9:04
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Стоит ли комбинировать «Спутник V» с другой вакциной от коронавируса?

Появились результаты исследования специалистов из Аргентины.

Стоит ли сочетать российский «Спутник V» с другой вакциной от коронавируса?Однозначного ответа на этот вопрос у ученых пока нет, но есть исследование из Аргентины, предварительные результаты которого говорят о том, что комбинировать «Спутник V» с вакцинами компаний AstraZeneca, Moderna и Sinopharm может быть хорошей идеей.

На исследование обратил внимание Telegram-канал белорусских медиков «Белые халаты». Министр здравоохранения Аргентины 18 августа сообщил о предварительных результатах исследования комбинаций вакцин от коронавируса, которое проводили совместно с Российским фондом прямых инвестиций – инвестором разработки вакцины «Спутник V».

В открытом рандомизированном исследовании приняли участие 8310 человек, из которых 1165 были привиты двумя различными вакцинами (гетерологичная вакцинация, в которой первая и вторая прививки делаются с различными препаратами).

Наилучший иммунный ответ был от комбинации вакцин «Спутник V» и Moderna. Комбинация прививки «Спутник V» с вакцинами AstraZeneca и Sinopharm также показала существенное увеличение антител, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2 уже в первые 14 дней после дополнительной вакцинации. Антител было больше, чем после прививки только одной вакциной, а случаев серьезных побочных эффектов не было (обычные побочные эффекты, как с прививкой одной вакциной, были).

Почему еще не стоит бежать за новой прививкой

Исследования безопасности и эффективности такой комбинации вакцин еще не завершены, будут продолжаться еще полгода.

Результаты этого исследования пока не подтверждены другими учеными. Выборка в исследовании не мала, но и не достаточно велика, чтобы исключить все возможные побочные эффекты.

Исследование еще не публиковали в рецензируемых научных журналах – в нем позже могут обнаружить серьезные ошибки.

В исследовании участвовал фонд, напрямую заинтересованный в продвижении вакцины «Спутник V».

Эффективность и безопасность самой вакцины «Спутник V» еще не признана по всему миру – исследователи имеют вопросы к тому, как проводились испытания.

Почему это все же хорошая новость

Всемирная организация здравоохранения пока не уверена, стоит ли комбинировать вакцины – еще не достаточно исследований, которые говорили бы об эффективности и безопасности.

Некоторые исследования действительно показывают эффективность гетерогенного метода вакцинации.

О подобных результатах заявляли также в Азербайджане, где комбинировали «Спутник V» и вакцину AstraZeneca, но там исследования проводили только на 50 добровольцах, и те исследования тоже еще не завершены.

В Беларуси предлагают только две вакцины: «Спутник V» и Sinopharm. Не исключено, что из-за политического кризиса и массовых репрессий некоторые люди могли покинуть страну после лишь первой прививки и оказались в стране, где российская или китайская вакцины недоступны.

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