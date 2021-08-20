«За десять дней превратили квартиру в свалку» 13 20.08.2021, 9:30

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Как минчане сдали «трешку» молодой маме с ребенком.

«Лишняя» квартира в Минске — отличное денежное подспорье. Сделал ремонт, сдал метры — и получай ежемесячно свои сотни рублей дополнительного дохода. По крайней мере так все выглядит в теории. На практике — гораздо сложнее. И один из самых напряженных этапов — это выбор квартирантов. Бывалые арендодатели, прежде чем кого-то заселить, устраивают настоящие кастинги, а некоторые даже справку с места работы о зарплате требуют. Но большая часть собственников, конечно, так не заморачивается, считая, что в людях они разбираются, а если вдруг что и случится, официальный договор застрахует от беды. Жертвой собственной беспечности стали минчане, которые пожалели молодую маму и пустили ее жить в свою трешку, хотя девушка не заплатила ни копейки, пишет onliner.by.

Найти квартирантов

Трехкомнатная двухуровневая квартира — не самый частый вариант для минских многоэтажек. Встретить такую на рынке аренды вообще редкая удача. И эта удача не обошла стороной молодую маму по имени Мария. Девушка, в одиночку воспитывающая маленького ребенка, не стушевалась и набрала номер собственника. А дальше случилось то, от чего у минчан-хозяев трешки до сих пор «глаз дергается».

— Квартира принадлежит моему жениху, — рассказывает Анастасия. — Жить нам есть где, поэтому трешка на улице Денисовской сдается. Так получилось, что предыдущие квартиранты, с которыми не возникало никаких вопросов и проблем, съехали, договор закончился, и мы решили, что пора искать новых жильцов.

Как обычно, разместили объявление на нескольких площадках и принялись ждать звонков. Понимали, что толп желающих не будет, так как цена немаленькая — $500 по курсу плюс коммунальные услуги.

Однако желанный звонок не заставил себя ждать. Буквально в тот же день, как были поданы объявления, отозвалась желающая занять квартиру.

— Прекрасно помню, что это было 27 июля, — продолжает разговор Анастасия. — Мой молодой человек радостно сообщил, что уже нашлась квартирантка: мол, молодая мама с ребенком, очень просится пустить ее пожить. Я, конечно, усомнилась в том, что 23-летняя девушка, которая наверняка еще находится в декрете, в принципе платежеспособна. Но жених был спокоен: в конце концов, надо помогать людям.

В общем, решили, что вопрос закрыт, и сняли объявление. Помню, когда приехали на заселение, Мария не вызвала у меня каких-то подозрений: рассказала, что она родом из Клецка, в разводе, ребенку скоро исполнится три года. Дала сфотографировать свой паспорт. Да, не сказать, что сильно обеспеченная (судя по вещам и игрушкам ребенка), но вполне нормальная девушка. Даже приятная в общении.

Куда запропастился перевод?

Как и во всех подобных случаях, паре тут же поступило несколько «звоночков», которые должны были насторожить, а то и отвернуть от сделки. Но сочувствие взяло верх над разумом. Поэтому, когда квартирантка Маша попросила немного — буквально до 30 числа — подождать с оплатой жилья, минчане пошли ей навстречу. Как и с тем, чтобы немного отложить заключение договора, а то столько дел сразу навалилось.

— Честно говоря, подвоха мы не почувствовали. Еще и в налоговую позвонили, чтобы уточнить, когда лучше подъехать. Со спокойной душой ушли из квартиры и принялись ждать 30 числа. Как вы уже понимаете, 30 июля никаких денег заплачено не было, начались «завтраки»: якобы на работе задержали зарплату, но после выходных обязательно дадут, поэтому не переживайте.

Я уже поняла, что что-то тут нечисто, но жених был абсолютно уверен, что надо просто подождать: всякое в жизни случается. В итоге прошло еще несколько дней, связаться с Марией стало намного сложнее: через раз поднимает трубку, не отвечает на сообщения. А если и удается с ней поговорить, то только и слушаешь о проблемах: сначала очень тяжело болел ребенок, поэтому пришлось потратить все деньги. Не успел выздороветь ребенок, как чуть не при смерти оказалась мама.

На счастье квартирантки, ситуация сложилась таким образом, что собственник трешки по-настоящему заболел, а его невеста уехала за город, поэтому выставить временную жительницу с занятых ею метров было некому. И она благополучно — без оплаты и заключения договора — прожила в чужой квартире 10 (!) дней.

— Совершенно неожиданно на десятый день проживания, поздно вечером, квартирантка присылает моему жениху скриншот перевода: мол, вот, извините за задержку, деньги отправила. Это, конечно, хорошо. Но на карту ничего не пришло. Не пришло и на следующее утро. Звоним в банк, чтобы узнать, где завис перевод, и выясняем: никаких зачислений и не было.

Тогда набираем в ЕРИП, через который она якобы отправляла деньги. А там девушка говорит: да, перевод был, но его сразу же отменили.

Тут уже отпали все сомнения: аферистка, которую надо срочно выселять, пока она не успела попродавать всю бытовую технику и мебель.

Была квартира, стал притон

Решать вопрос с выселением поехала Анастасия: говорит, на нее жалостливые истории не действуют. Для моральной поддержки девушка захватила с собой двоюродную сестру.

— Утром на 11-й день ее проживания мы были на месте, ехали без предупреждения, поэтому, наверное, Мария и дверь открыла сразу, как только я позвонила в звонок. Конечно, квартирантка не ожидала меня увидеть.

Анастасия вспоминает, что Мария тут же принялась оправдываться: мол, уже сходила в банк и написала заявление, чтобы выяснить, что произошло с деньгами, так как она честно все перевела. Однако прямо сейчас пойти в банк и доказать, что все в порядке, отказалась: ребенок болеет.

— Тогда мы предложили ей позвонить оператору и поговорить по громкой связи, чтобы он подтвердил факт перевода. Тут уже квартирантка расплакалась и сказала: вы меня извините, но денег у меня нет и никогда не было. Занавес.

Что делать? Стоя на пороге квартиры, я предлагаю ей написать расписку, что она вернет деньги пропорционально прожитым дням, и собирать свои вещи. Чтобы ускорить и проконтролировать процесс переезда, захожу в квартиру… и тут меня ждет тихий ужас.

Всего за десять дней просторную трехкомнатную квартиру превратили в притон и свалку. Мусор не выкидывался все эти дни: на кухне стояли пять пакетов и жутко воняли. Под диваном валялись бутылки из-под пива, на диване — грязные тарелки и вилки. Явно она жила тут не только с ребенком, но и гости захаживали, приносили с собой что погорячее.

Когда я стала открывать шкафы, на меня падал мусор. Причем из хозяйственного шкафа для порошков и зубных паст почему-то вывалились упаковки от йогуртов и гнилые яблоки.

Объяснить Мария ничего не могла, только ныла и плакала. При этом попросилась пожить еще денек, а то ей идти некуда. От такой наглости я была просто в шоке.

Поразило меня и состояние ребенка: он был чумазый, немытый. Более того, совершенно непонятно, где он спал, так как ни одна постель не была расстелена. Видимо, где сморило его, там и засыпал. Я спросила его, кушал ли он что-нибудь. Малыш ответил: да, одно яичко. А к тому моменту было уже 16 часов. При этом ребенок такой хороший, разговаривает активно. Очень жалко его.

И, знаете, самое обидное: ну прожила ты эти дни бесплатно — считай, повезло. Но вела бы себя как человек. Если бы дома было чисто и ничем не воняло, возможно, мы и отпустили бы ее с миром. Но такое отношение — это уму непостижимо.

Ближе к вечеру квартирантка собрала свои вещи и была выставлена за порог. У хозяев от такого «сотрудничества» остались только плохие воспоминания и расписка на $200 по курсу за проживание и 150 рублей за клининг (сделали по знакомству, поэтому сумма небольшая). Естественно, расписка осталась «без ответа»: в назначенный день деньги никто не перевел.

— Если еще пару дней назад Мария плакала и страдала, то позже, когда я с ней связывалась, чтобы напомнить о долге, стала полностью перекручивать ситуацию. В частности, она заявила, что мы ее шантажируем и это она будет писать жалобу! Вот уж наглость — второе счастье.

Но я это так не оставлю: мы напишем заявление в милицию плюс обращусь в опеку, покажу все фото, чтобы ее проверили: не должен ребенок жить в таких условиях. Не исключено, что мы не первые, у кого она снимает квартиру таким образом, — заключает Анастасия.

«Меня не захотели слушать»

Onliner также связался с Марией, которую хозяева квартиры называют виновницей всех бед. Девушка подробно рассказала, как видит эту картину.

— Да, подобная ситуация была, — признает квартирантка. — Меня выставили на улицу с двухлетним ребенком. Я заехала туда, сразу предупредив, что оплату внесу позже. В назначенное число, к сожалению, внести оплату не смогла. Предупредила об этом хозяев. Попросила подождать несколько дней. Но они наседали.

Далее я сказала, что выслала перевод по счету, чтобы отсрочить платеж на сутки. Так как в этот день мне должны были перевести деньги.

Однако жена хозяина квартиры приехала с разборками. Я ей рассказала, что на самом деле деньги перечислены не были. Попросила подождать, на что получила отказ в грубой форме, выслушала кучу всего. Мне было предложено покинуть квартиру в течение десяти минут, иначе будет вызван наряд милиции и меня заберут на сутки.

Я просилась, плакала. Мне буквально было некуда идти: я в городе совсем недавно — ни друзей, ни знакомых. На что я опять выслушала шквал всего, причем разговор этот происходил в присутствии моего ребенка. Под напором угроз и шантажа я написала расписку, в которой было указано, что я верну $180 и почему-то оплачу клининговые услуги. Хотя квартиру я сняла уже с беспорядком.

Далее мои вещи были вынесены в коридор и квартира была закрыта. Я понимаю свою вину за то, что не смогла вовремя внести платеж, но то, как поступила уважаемая, тоже не красит ее. Мало того что меня выставили, так еще и в дальнейшем, не дожидаясь срока расписки, с меня требовали деньги. Были угрозы написать заявление в органы. В опеку.

Я проконсультировалась с юристом, и мне сказали, что ничего я платить по закону не должна. Расписка юридической силы не имеет. При их обращении в опеку опека устроит ко мне визит, убедится, в каких условиях я и ребенок проживаем, и все.

— То есть, квартира была уже с бардаком, когда вы ее сняли? Судя по фотографиям, этот мусор вряд ли оставили прежние жильцы.

— Фотографии были сделаны в процессе моего выселения. Посуда на этом фото была заставлена чистой посудой, поэтому я ее вообще не видела. Касаемо бутылок: да, бутылки были оставлены мной. Но их специально достали и поставили на стол ради фоток. Они находились в пакете. Я тоже человек, имею право на отдых. Живу с ребенком, с ним даже работу посещаю. Когда мои родители его забирают, я встречаюсь с друзьями. Не вижу в этом ничего постыдного.

— Эта квартира вам вообще была по карману? Она же не из дешевых, можно было выбрать что-то попроще, если у вас не было нужной суммы.

— Я неплохо зарабатываю. Но переезд дал о себе знать, поэтому я первоначально искала квартиру с учетом того, чтобы хозяева немного подождали с оплатой.

— Вы говорите, что возместили бы средства. Но почему сразу этого не сделали? Тогда бы никаких проблем, наверное, не было.

— Я бы возместила средства на тот момент, как мной и было заявлено, если бы со мной так не обошлись. Я все понимаю, но оскорблять меня, унижать и шантажировать права никто не имеет. Решать ситуацию по закону хозяева отказались почему-то. Наверное, потому, что боятся встречного заявления.

Я просила подождать день, чтобы все возместить. Даже говорила, что оставлю паспорт в залог, предлагала закрыть меня в квартире, что я только не предлагала. Меня даже слушать никто не стал.

— А лично вы бы поверили и дали еще один шанс человеку, который не заплатил в обещанный срок, потом еще раз не заплатил, прислал фейковый скриншот о переводе и даже потом все равно не перевел деньги?

— Я бы как минимум выслушала человека. Потому что знаю, что ситуации в жизни бывают разные. Попыталась бы найти компромиссное решение, — ответила Мария.

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