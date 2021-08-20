закрыть
20 августа 2021, пятница, 12:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Facebook отключил функцию просмотра друзей для жителей Афганистана

  • 20.08.2021, 9:48
Facebook отключил функцию просмотра друзей для жителей Афганистана

Это поможет пользователям соцсети избежать преследований со стороны талибов.

Глава отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер сообщил, что для пользователей из Афганистана временно отключили возможность просматривать списки друзей, пишет nv.ua.

«Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по ним для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования», — заявил Глейхер.

Также пользователи из Афганистана могут в один клик заблокировать вою страницу. В таком случае другие пользователи, которые не являются друзьями, не смогут видеть посты и смотреть фотографии/видео.

«Если вы находитесь за пределами Афганистана, но у вас есть друзья в этой стране, вы можете помочь защитить их, ужесточив свои настройки видимости», — сообщил Глейхер.

Талибан в Афганистане: что происходит?

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул и объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне наступления талибов ушел в отставку и покинул страну. По данным СМИ, он улетел в Оман.

На фоне захвата власти талибами началась массовая эвакуация дипломатов. В Кабуле остались только три посольства иностранных государств. 16 августа сотни людей начали штурмовать пассажирские самолеты в международном аэропорту Кабула. Все коммерческие рейсы приостановлены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников