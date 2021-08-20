Facebook отключил функцию просмотра друзей для жителей Афганистана 20.08.2021, 9:48

Это поможет пользователям соцсети избежать преследований со стороны талибов.

Глава отдела политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер сообщил, что для пользователей из Афганистана временно отключили возможность просматривать списки друзей, пишет nv.ua.

«Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по ним для учетных записей Facebook в Афганистане, чтобы защитить людей от преследования», — заявил Глейхер.

6/ We also temporarily removed the ability to view and search the “Friends” list for Facebook accounts in Afghanistan to help protect people from being targeted. — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) August 19, 2021

Также пользователи из Афганистана могут в один клик заблокировать вою страницу. В таком случае другие пользователи, которые не являются друзьями, не смогут видеть посты и смотреть фотографии/видео.

«Если вы находитесь за пределами Афганистана, но у вас есть друзья в этой стране, вы можете помочь защитить их, ужесточив свои настройки видимости», — сообщил Глейхер.

4/ We’ve launched a one-click tool for people in Afghanistan to quickly lock down their account. When their profile is locked, people who aren’t their friends can’t download or share their profile photo or see posts on their timeline. pic.twitter.com/pUANh5uBgn — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) August 19, 2021

Талибан в Афганистане: что происходит?

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул и объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне наступления талибов ушел в отставку и покинул страну. По данным СМИ, он улетел в Оман.

На фоне захвата власти талибами началась массовая эвакуация дипломатов. В Кабуле остались только три посольства иностранных государств. 16 августа сотни людей начали штурмовать пассажирские самолеты в международном аэропорту Кабула. Все коммерческие рейсы приостановлены.

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