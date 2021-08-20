Стало известно, почему в Беларуси остановили регистрацию ИП 13 20.08.2021, 9:53

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Таракан готовит новый удар по малому бизнесу.

Регистрация ИП в Беларуси остановлена, и, вероятнее всего, не «по техническим причинам», как объясняют чиновники. Это выяснил Office Life.

Издание сообщает, что процесс классификации ИП и урегулирования их деятельности активизировался после того, как Лукашенко на совещании в июле с экономическим блоком правительства посетовал, что предпринимателей в стране стало избыточно много.

Что хотят изменить для индивидуальных предпринимателей:

- Ограничить перечень видов деятельности.

- Запретить по большинству видов деятельности нанимать работников.

- Подоходный налог увеличить до 18%.

- Единый налог по большинству видов деятельности отменить.

«Таким образом, страна вернется к тому регулированию, которое было в 1990-е. Чтобы не плодить ипэшников, их решено больше не регистрировать», — сказал Office Life источник в бизнес-союзе.

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