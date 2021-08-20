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И кто тут голый?

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 20.08.2021, 9:59
  • 5,052
И кто тут голый?

Сеанс публичного саморазоблачения путинизма

Режим бесед обнулённого президента со своими губернаторами - какой-то регулярный сеанс публичного саморазоблачения путинизма.

На днях иркутский губернатор Игорь Кобзев "на голубом глазу" рассказывал, как в пострадавшем от наводнений Тулуне власти спустя два года построили, наконец, детский садик: "мы последний сад открывали ‒ жители плакали... От радости, конечно".

Да что там тулунчане. Вся Россия в тот исторический момент плакала и гордилась у экранов телевизоров. Сдюжили! Освоили-таки выделенную бюджетом помощь! Прорыв, рывок!

А сегодня Путин беседовал с Сергеем Меликовым, главой Дагестана - глубоко дотационной, кланово-коррумпированной республики с самым высоким уровнем безработицы и самыми шикарными особняками на побережье Каспия.

В отличие от иркутского коллеги, у которого сплошь одни "путинские прорывы", назначенный в прошлом году Меликов, подробно рассказывал о "системных проблемах, которые длятся десятилетиями".

В частности, это "крайне неудовлетворительное состояние и отсутствие на некоторых территориях инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение".

На 22-м году развитого путинизма выяснилось, что в Дагестане до их пор нет... канализации.

Цитата Меликова говорит сама за себя:

"Республика не может полностью раскрыть туристический потенциал в самом густонаселённом месте побережья Каспия из-за неочищенных стоков, которые сбрасываются в море. Отсутствие полноценной системы очистки сточных вод не позволяет использовать песчаные пляжи на берегу республики. Большая часть жителей лишена качественного водоснабжения, живёт без нормальной канализации. Объекты водоснабжения и водоотведения, не проходившие капитального ремонта с момента постройки, с 70-х годов прошлого столетия, практически полностью изношены. Даже в крупных городах отсутствуют необходимые очистные сооружения".

Махачкалу в том году вообще чуть не смыло потоками фекалий.

И дальше все в том же духе.

"Электрические сети и подстанции республики, построенные в основном в 1960–1970-х годах, изношены более чем на 70 процентов".

Поэтому "в 2021 году произошли массовые сбои, из-за которых без электричества в разные периоды в общем оставалось более миллиона 300 тысяч человек".

Продолжается опустынивания земель из-за неустроенности оросительных систем, что "приводит к недобору в республике ежегодно 500–600 тысяч тонн сельскохозпродукции в пересчёте на зерно".

"Неудовлетворительное состояние главной транспортной артерии республики – федеральной автодороги Р-217, трассы «Кавказ»..."

И т.д. и т.п.

В 2017-и Путин кинул на регион одного экс-силовика (зампреда Госдумы, видного единоросса Владимира Васильева), потом другого (Меликов до ставропольского сенаторства работал первым замдиректора Росгвардии у Золотова). Были и показательные посадки, и новые денежные вливания из федерального бюджета.. . А канализации, воды и нормальных дорог как не было, так и нет.

И, очевидно, не будет. Как и во всей России (за исключением перепадающих некоторым крошек от столичных распилов), где у десятков миллионов нет той же канализации и нормальных туалетов.

Нет дорог, нет работы, нет жилья, нет чистого воздуха, нет будущего. Единственное, что пока есть - возможность брать кредиты на еду.

И этого уже никто особо не скрывает. В финале истории нашего Сказочного, голым окажется не король, а все его подданные (за исключением богатеющих друзей-кошельков из списка "Форбс"). Голыми и по уши в фекалиях из прорвавшей канализации.

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