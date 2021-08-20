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Макрон призвал Путина освободить Навального

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  • 20.08.2021, 10:37
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Макрон призвал Путина освободить Навального
Эммануэль Макрон

Президент Франции провел переговоры с кремлевским правителем.

Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон вновь призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, информирует censor.net.

Президент Макрон также выразил свою обеспокоенность возобновлением напряженности между Арменией и Азербайджаном.

"Президент республики призвал к освобождению Алексея Навального в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека спустя год после попытки убийства, жертвой которого тот стал", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте канцелярии французского президента.

Главы государств разговаривали более 1,5 часов. Они обменялись своими мнениями о ситуации в Афганистане, взглядами на проходящую в стране эвакуацию, а также приоритетными ожиданиями относительно движения "Талибан". Речь шла о вопросах "борьбы против наркотиков и незаконного оборота оружия, разрыве с международными террористическими движениями, уважении прав женщин".

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