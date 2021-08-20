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Как две сотни предпринимателей из райцентра объединились и помогают друг другу

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  • 20.08.2021, 10:33
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Как две сотни предпринимателей из райцентра объединились и помогают друг другу

В сложные времена белорусы подставляют плечо друг другу.

Представьте себе, что в небольшом белорусском райцентре почти две сотни местных бизнесменов объединились, чтобы бесплатно делиться опытом и помогать друг другу. Похоже на фантастику? Но это реальность: уже не один год каждый вторник клуб «Бизнесовые кобринчане» собирается и обсуждает все свои «косяки» и удачи, не опасаясь насмешек и зависти конкурентов. Onlíner поговорил с основателями клуба об альтруизме, деньгах и ошибках.

«Не нужно жадничать в плане знаний: в открытое окно больше влетает, чем вылетает»

Два Сергея знакомы давно. Просто потому, что они бизнесмены в небольшом Кобрине. Сергей Омельянчук в бизнесе более 28 лет, владеет крупным рестораном и развивает сеть пекарен. Сергей Панасюк стал предпринимателем 10 лет назад, на первом курсе университета — сначала занимался компьютерным сервисом, потом начал продавать электронику. С него все и началось: молодой человек понял, что знаний и опыта для развития бизнеса в регионе ему отчаянно не хватает.

— Я стал ездить в разные города, на всякие «Бизнес-пробуждения», но это оказалось полезным разве что с точки зрения знакомств. На каком-то этапе я понял, что никаких новых знаний уже не получаю: все то же самое, только другими словами, — вспоминает Панасюк. — Забавно также, что самый красивый человек на тренинге в самой дорогой машине предпринимателем обычно не являлся. При этом приехавший на скромной тарантайке будет иметь добротный завод и 300 человек в подчинении. Потому что часто у хороших бизнесменов просто нет времени тусить на этих тренингах.

В 2018 году предприниматель снова оказался в исходной точке: все старое испробовал, а новые знания черпать было негде. И ему в голову пришла идея собрать всех знакомых бизнесменов, чтобы набраться у них опыта и поделиться своим.

— Я просто полистал свою телефонную книжку и понял, что там около 300 абонентов, большинство из которых — предприниматели, многие из одной сферы. Подумал, что неплохо было бы собрать молодых и инициативных вместе. На первую встречу пришло 12 человек, мы перезнакомились и стали встречаться постоянно по вторникам. Почему вторник? Потому что это оптимальный день: в пятницу предпринимателю нужно доделать все, чтобы отдохнуть на выходных, а в понедельник прилетает все, что не сделал на выходных. На встречи приходило все больше участников, и нас в городе стали звать «бизнесовыми кобринчанами». Через полгода, когда нас стало больше двадцати, пришло понимание, что нужно организовывать это, озвучивать заранее тему встречи, чтобы все не превращалось в балаган. Мы стали ездить друг к другу на предприятия, в технопарки, к другим сообществам. А потом постоянных участников стало более 80, и я вообще не понимал, что с этим делать дальше, — рассказывает Панасюк.

Втиснуть столько людей в одно заведение — настоящий квест, поэтому после года встреч в кафе пришлось искать что-то побольше. И тут на помощь пришел Сергей Омельянчук, позвавший всех к себе в ресторан на второй этаж. С тех пор встречи стали проходить именно здесь.

— У меня гуманитарное образование, поэтому знания о бизнесе приходилось добирать. А в нашем городке это тяжело и дорого: один тренинг стоит сумасшедших денег и обычному предпринимателю просто не по карману. Поэтому я пришел понаблюдать за собранием из чисто спортивного интереса, — говорит ресторатор. — Мне подход оказался близким. Полностью согласен с тем, что не нужно жадничать, в том числе в плане знаний: в открытое окно больше влетает, чем вылетает.

На встречах бизнесменов располагают так, чтобы рядом сидели незнакомые люди и не конкуренты. Обсуждается буквально все: от ведения бухучета и поиска поставщиков до обучения персонала и способов разрешения конфликтов на работе. Главное отличие от разных бизнес-тренингов в том, что знания нужны для мелкого бизнеса и должны быть простыми и применимыми на практике. Членских взносов нет — все делается на бесплатной основе.

— «Полетав» на столичных тренингах, здесь я понял, что нужно «приземляться». Многие инструменты, о которых мы узнали и которые попытались применить у себя, попросту не работали. Например, так произошло с внедрением KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели эффективности работника. — Прим.). В итоге мы потратили кучу времени и написали целые талмуды, а потом поняли, что когда у тебя в компании 10 человек, такие длинные инструкции просто бесполезны, — поясняет Омельянчук.

«Тренинги стоят столько, что невольно удивляешься — да откуда вы такие цены вообще берете?»

Сейчас в клубе около 200 участников. Многие сидят тихо и вопросов не задают. Создатели клуба предпринимателей долго были уверены, что это новички. Но недавнее анкетирование показало, что 80% участников — бизнесмены с опытом более 5 лет.

— Среди нас не только предприниматели, — говорит Омельянчук. — Это и молодые люди, которые пока не определились, чем будут заниматься, и психологи, которые помогают предпринимателям. Были и люди, которых мы называли «шалтай-болтай», которые приходили просто чтобы печеньку съесть, но потом втянулись. В последнее время стали приходить даже школьники: осознанно, а не за руку с родителями. Когда разные люди вместе занимаются обсуждениями, иногда рождаются очень интересные штуки.

При этом женщин среди «бизнесовых кобринчан» немного. И Панасюк видит в этом свои плюсы.

— Чаще всего женщины в предприниматели попадают не от хорошей жизни, а от безысходности, потому что нет крепкого мужского плеча рядом. Поэтому им приходится жертвовать семьей, от тяжелой работы начинаются проблемы со здоровьем. В общем, редко это происходит по расчету, обычно «по залету», — резюмирует он.

Предприниматели констатируют, что участники начинают скучать, если не давать им конкретные кейсы. Поэтому на занятиях человек часто сам подкидывает свою проблему, а остальные мозговым штурмом помогают ее решить. Сначала стеснялись, потом просили разобрать их собственный бизнес.

— Поначалу был скользкий момент с учетом маленького города, где все друг друга знают. Люди переживали: как это так, рассказать про свою боль или проблемы при конкуренте? Одни по этой причине так и не вступили в клуб, другие уже это пережили и теперь видят перед собой не конкурентов, а партнеров, — отмечает Панасюк. — Но результаты радуют: люди приходили наемными работниками, а теперь стали предпринимателями. Например, преподавательница открыла свой детский центр, теперь учит детей английскому. Восемь ребят, которые делали мебель, объединились и создали свою мануфактуру. Некоторые расширились и уехали в Минск. Это очень здорово!

Что бросается в глаза: за столами на встречах бизнесменов только телефоны, ручки и блокноты. Предприниматели поясняют, что есть и пить спиртное во время обсуждений в ресторане очень быстро запретили, иначе встреча неизбежно превращается в застолье.

— Однажды к нам на экскурсию отправили делегацию из ПРОООН. Те очень удивились, что на столах нет еды и спиртного. Говорят, у вас здесь просто уникальный проект: люди все улыбчивые и инициативные, пришли сюда сами, а не по разнарядке, и при этом никто не выпивает, — улыбается Панасюк. — В общем, они нас уговорили принять участие в их конкурсе грантов.

В начале 2019 года о клубе бизнесменов уже знали все в городе. И однажды Панасюка вызвали в исполком.

— Спрашивали, кто мы такие и что делаем. Я объяснил, что мы ничего плохого не делаем — мотивация, менеджмент и все такое. Спустя какое-то время опять зовут: мол, а вы наших директоров к себе возьмете? А то они застряли в Советском Союзе и последнее свое образование 15 лет назад получили. Я отвечаю, что вход у нас для всех свободный. В итоге или никто не пришел, или пришел, но я об этом так и не узнал, — вспоминает предприниматель.

О типичных ошибках начинающего предпринимателя: «Мы боимся ошибаться»

Проблем у мелкого бизнеса сейчас столько, что кобринчане смеются: иногда их встречи со стороны можно принять за нытье. Но люди не жалуются, а пытаются решить совместными усилиями все сложные вопросы. Например, где найти деньги.

— Кредиты сейчас только дорожают, грантов и инвесторов практически нет, а какие-то конкурсы стартапов часто превращаются в банальную кражу идей. То есть сделали призовой фонд в 4 тысячи рублей, «накосили» идей у молодняка и записали их себе. Поэтому остается только своим трудом все делать, шаг за шагом, — объясняет Омельянчук.

Вторая частая проблема на встречах — конкуренция мелких торговцев с крупным ритейлом. По словам ресторатора, единственный выход в этой ситуации — объединения мелких бизнесменов.

— Нужно не конкурировать, а объединяться и дополнять друг друга. Например, фирменная торговля колбасой или сыром может объединиться с пекарней, но сделать это толково и хорошо. Нужно качественное обслуживание и толковые продавцы, которые говорят с покупателями. Будущее за этим, — уверен Омельянчук.

Имея не один десяток лет опыта в бизнесе и набив себе шишек, предприниматели советуют новичкам не платить «налог на глупость», а пользоваться опытом бывалых.

— Быть предпринимателем или наемным работником — это совсем разная ответственность. Если раньше ты днем работал и мог еще вечером подработать себе на «премию», то сегодня получаешь зарплату самый последний. Если вообще получаешь, потому что нужно спланировать расходы на следующий месяц: закупки, авансы, аренда, налоги, — говорит Панасюк. — Поэтому на старте мы всегда стараемся убедить людей, чтобы сначала они добились результатов в найме. Не стоит ждать, что если ты ничего не достиг даже на чужих ресурсах, то тебе вдруг что-то упадет с неба. Такие люди потом начинают закладывать бабушкины квартиры и вкладывать в бизнес пособия на детей.

Вторая типичная ошибка — видеть бизнес там, где его изначально нет. По словам кобринчан, люди часто открывают точки «с колбасой и тачками» одновременно. Человек искренне верит и вкладывает деньги в изначально проигрышный бизнес. Третья типичная ошибка — страх. Пока одни рискуют, другие остаются на насиженном месте.

— Мы боимся ошибаться, в этом наше отличие от бизнесменов в других странах. Потому что последствия совсем другие: там за это не посадят, бизнес не заберут, не выгонят из страны. А у нас этот опыт уже не отобрать: повсюду видятся угрозы, что кто-то тебя кинет, а заработанное тобой украдет или заберет. Все живут по принципу «быстро скосил — быстро спрятал», на перспективу люди думать не могут, — добавляет Омельянчук.

Оптимально проходить переобучение раз в 3—5 лет, говорят бизнесмены. Если не получать новые знания и не развиваться, со временем это убьет даже самый прибыльный бизнес.

— Если раньше достаточно было не лениться и что-то делать, то сейчас успех не придет без экспертных знаний в том направлении, которое ты выбрал. Плюс к этому надо раскошелиться, ко всему нужно подходить качественно. Деньги и знания — вот два кита, которых нужно добавить к энергичности, чтобы достичь успеха. Иначе ты так и будешь продолжать немножко ремесленничать, — резюмирует ресторатор.

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