закрыть
20 августа 2021, пятница, 12:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кристина Тимановская взяла три медали на соревнованиях в Польше

  • 20.08.2021, 11:16
  • 3,504
Кристина Тимановская взяла три медали на соревнованиях в Польше
Кристина Тимановская
Фото: Reuters

Легкоатлетка выступала как представитель Беларуси.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская приняла участие в соревнованиях в Польше. Она выступила на Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине.

Она заняла два третьих места на дистанции 100 и 200 метров, и второе в спринтерском двоеборье.

«Сегодня было важно только то, чтобы вернуться и бежать. Но это было трудно, потому что я не тренировалась три недели. Надеюсь, теперь я смогу выступать», — рассказала Тимановская, передает sport-express.ru.

В протоколах легкоатлетка была записана как представитель Беларуси.

Напомним, Кристина Тимановская — белорусская спринтерша, которая должна была бежать на Олимпиаде в Токио дистанции в 100 и 200 м. Национальный олимпийский комитет заявил ее на эстафету 4х400 м после того, как двух участниц не допустили к соревнованиям из-за недостатка допинг-проб. Сначала Тимановской не сказали об участии в новой дистанции, чем она возмутилась в соцсетях.

Позже стало известно, что НОК отозвал заявку на ее участие в дистанции на 200 м и пытался отправить в Минск. В аэропорту Тимановская обратилась к полиции, попросила о помощи Международный олимпийский комитет, а также убежище в Европе. В итоге — Польша дала спортсменке гуманитарную визу, и Тимановская улетела в Варшаву.

В соревнованиях учавствовала и белоруска, прыгунья в высоту Мария Жодик, которая не смогла пробежать на Олимпиаде в Токио из-за недостаточного количества допинг-проб. В Польше она завоевала золото.

А белорусская легкоатлетка Светлана Парахонько заняла третье место в беге на 100 метров с барьерами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников