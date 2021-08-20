Кристина Тимановская взяла три медали на соревнованиях в Польше 20.08.2021, 11:16

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Кристина Тимановская

Фото: Reuters

Легкоатлетка выступала как представитель Беларуси.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская приняла участие в соревнованиях в Польше. Она выступила на Мемориале Вецлава Маняка в польском Щецине.

Она заняла два третьих места на дистанции 100 и 200 метров, и второе в спринтерском двоеборье.

«Сегодня было важно только то, чтобы вернуться и бежать. Но это было трудно, потому что я не тренировалась три недели. Надеюсь, теперь я смогу выступать», — рассказала Тимановская, передает sport-express.ru.

В протоколах легкоатлетка была записана как представитель Беларуси.

Напомним, Кристина Тимановская — белорусская спринтерша, которая должна была бежать на Олимпиаде в Токио дистанции в 100 и 200 м. Национальный олимпийский комитет заявил ее на эстафету 4х400 м после того, как двух участниц не допустили к соревнованиям из-за недостатка допинг-проб. Сначала Тимановской не сказали об участии в новой дистанции, чем она возмутилась в соцсетях.

Позже стало известно, что НОК отозвал заявку на ее участие в дистанции на 200 м и пытался отправить в Минск. В аэропорту Тимановская обратилась к полиции, попросила о помощи Международный олимпийский комитет, а также убежище в Европе. В итоге — Польша дала спортсменке гуманитарную визу, и Тимановская улетела в Варшаву.

В соревнованиях учавствовала и белоруска, прыгунья в высоту Мария Жодик, которая не смогла пробежать на Олимпиаде в Токио из-за недостаточного количества допинг-проб. В Польше она завоевала золото.

А белорусская легкоатлетка Светлана Парахонько заняла третье место в беге на 100 метров с барьерами.

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