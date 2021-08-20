Министр обороны Литвы: Лукашенко попал в тот капкан, который строил для стран Евросоюза 20.08.2021, 11:19

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Арвидас Анушаускас

Фото: DELFI

Тысячи нелегалов бродят по лесам Западной Беларуси.

После того как было принято решение разворачивать нелегалов, ситуация на границе стабилизировалась. Сейчас Минск озабочен тем, что им делать с теми беженцами, которые остаются в Беларуси. Об этом в интервью Delfi заявил с министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

— Для ситуации с нашей стороны мы можем сказать, что да, действительно стабилизировалась. Теперь наши институции занимаются теми нелегалами, которые живут в Литве. То есть нам нужно определиться с их дальнейшим пребыванием, миграционная служба оформляет документы, проверяет их, проходят все предусмотренные для такой ситуации процедуры. А вот со стороны Беларуси я бы не сказал, что там ситуация стабилизировалась, потому что несколько тысяч — наверное, около четырех-пяти тысяч нелегалов — до сих пор бродят по лесам Западной Беларуси, проживает в гостиницах, их деньги, мы знаем, заканчиваются. Белорусская сторона принудительно — сотрудники правоохранительных органов — везут их на границу, принуждают их переходу литовской границе. Мы, конечно, этого не позволяем. Но, во всяком случае, мы видим, что в тот капкан, который Лукашенко строил для стран Евросоюза, попал он сам. Что будет с этими людьми, в какой ситуации они окажутся, я думаю, что это вопрос, — заявил министр.

Вместе с тем, отметил министр, Литва готова к любому развитию событий на границе и информирует о происходящем своих союзников по НАТО и Евросоюзу.

— То есть наши партнеры знают, что у нас происходит на границе, что происходит на той стороне. В реальном времени. Я думаю, что это важно, — чтобы все страны — наши партнеры, и страны НАТО, и Евросоюза были в одном информационном поле.

Анушаускас также рассказал, что сейчас продолжается активное строительство ограничительного забора на границе.

— Ежедневно протяженность заграждения увеличивается более, чем на полкилометра. И строится оно в очень сложных условиях, — то есть это и торфяники, и болота, места, доступ к которым даже для пограничной службы был довольно ограничен, эти участки меньше контролировались и техническими средствами. И патрулировать эти участки было довольно сложно.

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