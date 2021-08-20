Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида, который будет выполнять всю рутинную работу 3 20.08.2021, 11:30

Илон Маск

Прототип робота планируется представить уже в 2022 году.

Компания Tesla разрабатывает человекоподобного робота Tesla Bot, который сможет выполнять за людей рутинную работу. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на корпоративном Дне искусственного интеллекта.

Прототип робота планируется представить в 2022 году. Его высота составит 172 сантиметра, вес — около 57 килограммов. Робот сможет поднимать до 68 кг и переносить до 20 кг, а также бежать со скоростью примерно 8 километров в час.

По словам Маска, робот будет «дружелюбным». Его проектируют таким образом, чтобы человек мог убежать от него или одолеть.

Маск сообщил, что Tesla Bot поможет выполнять «опасные, монотонные и скучные задачи», например, ходить за покупками. Робот основан на тех же чипах и датчиках, которые используют в автомобилях Tesla для автономного вождения. Вместо лица у него будет экран для отображения полезной информации.

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