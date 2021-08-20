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Санкции действуют: работникам дочерних предприятий «Гродно Азота» урезают зарплаты

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  • 20.08.2021, 11:37
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Санкции действуют: работникам дочерних предприятий «Гродно Азота» урезают зарплаты

Стало известно об отмене материальной помощи к отпуску.

В УП «АзотСпецТранс», дочернем предприятии ОАО «Гродно Азот» идут переговоры о приостановке отдельных норм коллективного договора из-за отсутствия прибыли, сообщают источники Charter97.org.

Это значит что некоторые дополнительные выплаты, например как материальная помощь к отпуску на оздоровление, будет упразднена.

На понедельник запланировано заседание комиссии по ведению коллективных переговоров, на котором это объявят как вынужденную меру.

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