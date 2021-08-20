Медики назвали пять продуктов для укрепления и здоровья суставов
- 20.08.2021, 11:44
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Один из продуктов — оливковое масло.
На изнашивание и крепость суставов влияет не только возраст, но объем нагрузок и питание. Поэтому специалисты рекомендуют в рацион включить несколько продуктов для поддержания здоровья суставов, пишет healthinfo.ua.
Пренебрежение этим советом в некоторой степени может стать причиной развития остеоартрита, который поражает суставные поверхности и разрушает костные соединения.
Желатин
В этой белковая субстанции находятся белки, которые нужны организму для производства коллагена — поддержание эластичности кожи, соединительных тканей и костей.
Исследования, проведенные в лаборатории функциональной молекулярной биологии Кита Бара, подтвердили, что употребление желатина делает соединительной ткани прочнее и эластичнее.
Ягоды
По данным исследования медицинского центра Бостонского университета, ежедневно 10 вишен понижают на 35% появление подагры — заболевание суставов и тканей, которое может появиться из-за нарушенного обмена веществ.
Также около 500 г вишнёвого сока ежедневно в течение 1,5 месяца снижает боли, восстанавливает функциональность сустава и индикатор воспаления во время остеоартрита.
Гранат
Сок граната снижает воспаление суставов при остеоартрозе. Он подавляет активацию веществ, которые провоцируют воспаление.
Жирная рыба
Содержание кислот омега-3 помогает поддерживать здоровье, эластичность суставов и качество внутрисуставной смазки.
По данным исследований, рыбий жир уменьшает неприятные ощущения при артрите и снижает закрепощенность суставов.
Оливковое масло
В большинстве случаев при любых заболеваниях суставов виноват нарушенный обмен веществ хряща — повышается оксид азота в хрящевых клетках.
Оливковое масло высокого класса снижает противовоспалительный эффект, выработку оксида азота, не оказывает негативного влияния на жизнеспособность клетки. Если сочетать оливковое масло с витамином D, то можно защитить кости от разрушений.
Поэтому если вы заботитесь о своем здоровье, хотите сохранить на длительное время или избежать любых проблем с суставами, в первую очередь пересмотрите свой рацион. Пять продуктов, которые продаются в шаговой доступности, помогут избежать или уменьшить боли при подагре, остеоартрите, остеоартрозе и прочих неприятных заболеваний.