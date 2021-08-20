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Талибы провели обыски в консульствах Индии в Кандагаре и Герате

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  • 20.08.2021, 12:02
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Талибы провели обыски в консульствах Индии в Кандагаре и Герате
Фото: AFP

Представители «Талибана» изъяли документы и конфисковали автомобили.

Представители радикального движения "Талибан" провели обыски в консульствах Индии в афганских городах Кандагар и Герат, из диппредставительств изъяли некоторые документы и конфисковали стоящие рядом со зданиями автомобили, сообщает телеканал NDTV.

Индийские консульства в городах Кандагар, Герат, Мазари-Шариф и Джелалабад были закрыты после эвакуации их сотрудников на родину. Посольство страны в Кабуле официально остается открытым, но в настоящее время там работают сотрудники, принятые на месте.

За последние недели боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всему Афганистану, 15 августа они вошли в Кабул. Президент республики Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех провозгласил себя временным главой государства и пытается организовать сопротивление талибам в районах к северу от афганской столицы.

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