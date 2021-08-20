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Последствия коронавируса: организм приобретает неожиданные свойства

  • 20.08.2021, 12:15
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Последствия коронавируса: организм приобретает неожиданные свойства

Специалисты из Северной Каролины описали влияние «ковида» на симпатическую нервную систему человека.

О последствиях коронавирусной инфекции написано уже много статей, проделано много исследований, но ученые находят все новые и новые долгосрочные симптомы болезни.

Американские ученые из Аппалачского государственного университета (штат Северная Каролина) описали неожиданные последствия «ковида» для симпатической нервной системы человека, сообщает 9tv.co.il.

Симпатическая нервная система – это часть вегетативной нервной системы, которая отвечает за адаптацию организма к изменяющимся условиям внешней среды.

Исследователи экспериментально установили, что в состоянии покоя активность симпатических нервов у переболевших значительно выше нормы. Другими словами, организм у таких людей постоянно возбужден и находится настороже, словно в опасности, а при малейшем изменении положения тела учащается сердцебиение.

Кроме того, ученые обратили внимание на снижение восприятия боли и чувствительности к холоду у перенесших «ковид».

В исследовании участвовали 16 юношей и девушек, легко переболевших коронавирусом за 3–8 недель до эксперимента. В контрольную группу вошли 14 добровольцев с отрицательными тестами на «ковид».

Ученые отмечают, что медикам нельзя упускать из виду реакции нервной системы на коронавирус. Если серьезные изменения есть у таких молодых пациентов, то на людях более старшего возраста, зачастую уже имеющих неполадки со здоровьем, болезнь может отразиться ощутимо сильнее.

На еще одну постковидную проблему обратили внимание британские медики – это изменение состояния ногтей человека. На них могут появиться отчетливые горизонтальные линии, углубления у основания, красные пятна, а кончики ногтей могут поменять цвет на оранжевый. Встречается и выпадение ногтей.

Исследователь симптомов коронавируса Королевского колледжа Лондона Тим Спектор указывает, что широкие белые линии по центру ногтевой пластины, появившиеся после перенесенного заболевания, могут «светиться» в темноте. По мнению ученых, изменение состояния ногтей говорит о перенесенном «ковиде», даже если человек болел без симптомов и не знал об этом.

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