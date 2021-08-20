ГАИ объяснила, откуда берет гражданские автомобили для скрытных засад на дорогах 20.08.2021, 12:17

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фото: bymedia.net

На них нет бортовых опознавательных знаков и маячков.

В конце прошлого и начале этого года появились сообщения, что в ГАИ теперь будут работать машины без специальной окраски, бортовых опознавательных знаков и маячков. Их инспекторы используют для скрытых засад и проверок скорости.

На нарочанской трассе Р28 часто используется такой гражданский BMW GT550, также у областной инспекции есть Opel Astra; минская ГАИ использует гражданский Geely Tugella, напоминает ABW.by.

А где берут гражданские машины не столичные и областные, а районные инспекции? Kraj.by выяснил.

В очередной рейд в Вилейке выехал микроавтобус, который получили на «одном из предприятий города». Причем такое взаимодействие, когда для контроля дорожной обстановки используются автомобили предприятий, практикуется не один год. Для негласного контроля по решению райисполкома выделяется гражданский автомобиль, объясняет старший инспектор ДПС ОГАИ Вилейского РОВД Николай Третьяк.

Работа сотрудников на гражданском автомобиле регламентируется приказом МВД №155, где в пунктах 35 и 36 прописано, что «инспектором ДПС с использованием транспортных средств может осуществляться гласный, негласный и смешанный контроль за дорожным движением. Решение об осуществлении негласного контроля принимает начальник подразделения, ОГАИ, о чем делается соответствующая запись в книге постовых ведомостей».

Многие автомобилисты считают, что такие скрытые засады являются незаконными, и водитель не обязан останавливаться перед внезапно выскочившим из гражданской машины инспектором. Другие комментаторы разъясняют:

«Дело в том, что работают такие "скрытные" посты ГАИ в паре с "открытыми" - первые фиксируют нарушение и передают вторым, а те уже в свою очередь останавливают нарушителя на вполне законных основаниях».

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