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Остановивший мировую торговлю контейнеровоз Ever Given вновь пройдет по Суэцкому каналу

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  • 20.08.2021, 12:28
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Остановивший мировую торговлю контейнеровоз Ever Given вновь пройдет по Суэцкому каналу

Судно возвращается из Роттердама.

Контейнеровоз Ever Given, который в марте стал причиной огромной пробки из судов в Средиземном море, вновь пройдет по Суэцкому каналу, сообщает телеканал Wattan.

По данным телеканала "360", судно возвращается из Роттердама, куда оно прибыло в конце июля после урегулирования всех финансовых вопросов с администрацией канала и достижения мирового соглашения.

Ever Given находится в Средиземном море у берегов Египта, неподалеку от Порт-Саида у северного окончания Суэцкого канала, куда он прибыл вечером 19 августа. В пятницу он начнет переход непосредственно через Суэцкий канал. Во время прохода контейнеровоза будут приняты дополнительные меры безопасности, его сопроводят два буксира.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation, направлялся из Китая в Голландию и 23 марта по ходу движения сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

В связи с ситуацией в очереди на проход через этот транспортный коридор скопилось более 400 судов.

Контейнеровоз удалось снять с мели 29 марта.

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