Wildberries вводит комиссию при оплате картами Visa, Mastercard и Maestro 4 20.08.2021, 12:33

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Отразится ли это на белорусских покупателях?

Компания заявила, что не будет взимать комиссию при оплате заказов через российские платежные системы «Мир», Fast Payment Systems или SberPay. Но если товар будет оплачен картой Visa или Mastercard, комиссия составит 2% от стоимости. В Беларуси у Wildberries уже нет юридического лица, nashaniva.com выяснилa, будет ли комиссия для покупателей из нашей страны.

Теперь при заказе в России сервис информирует покупателя о том, что ему придется доплатить за выбор иностранной платежной системы или предлагается бесплатная русская версия. Эта разница образована за счет более низких комиссий при обработке транзакций российскими платежными системами, отметили в Wildberries и добавили, что у Visa, Mastercard и Maestro они доходят до 2%.

В Беларуси работает 281 пункт выдачи заказов Wildberries. Распространяются ли новые правила на белорусских покупателей?

«Комиссия при оплате картами Visa, Mastercard и Maestro включена только в России», — прокомментировали в компании.

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