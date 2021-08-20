Куда Талибан двинется дальше? 4 20.08.2021, 12:39

8,916

фото: afp

Очень серьезный вопрос.

Пойдет ли Талибан в страны Центральной Азии, которые Россия считает своими вассалами — в Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан? И если пойдет, то при каких условиях?

Первым делом надо сказать, что изначальная всеобщая паника по поводу победы в Афганистане радикального движения Талибан улеглась. Сейчас уже всем стало ясно, что небо не упало на землю, и что с новой реальностью всему миру придется как-то жить, пишет в статье на сайте «Нового времени» политический обозреватель Иван Яковина.

Главные геополитические игроки постепенно это осознают и пытаются ответить на самые важные для себя вопросы. Американцев интересует, не подорвет ли бегство из Афганистана имидж их страны на мировой арене? Не станут ли другие государства относиться к Америке менее серьезно? Кроме того, США опасаются, что Афганистан снова может стать черной дырой на карте мира — страной, которая станет прибежищем для террористов и экстремистов всех мастей, которые оттуда смогут наносить удары по США и их союзникам.

Немцы и британцы пытаются понять, не станет ли победа Талибана источником вдохновения и воодушевления для некоторых представителей их собственных мусульманских общин, которые попробуют перенести опыт Талибана в Европу.

Продолжение статьи читайте на сайте издания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».