Давайте останемся дома 20.08.2021, 12:45

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Фото: ТАСС

Сделать это важно по ряду причин.

- Когда мы выходили на улицы и останавливали работу в прошлом году, это был внутренний порыв. Чисто человеческая необходимость в правде и правосудии. К тому же, все были в шоке от событий 9-11 августа, пишет телеграм-канал «БОР».

Сегодня ситуация с законом и законностью остаётся прежней, вот только на улицы в протест этому уже никто не выходит. Каждому оставшемуся в стране белорусу важна его безопасность.

Поэтому, чтобы безопасно убрать власть и приступить к освобождению заложников и организации новых выборов, мы можем остаться дома. Сделать это можно по ряду причин:

- Собственное здоровье, ведь техника безопасности на многих предприятиях все ещё в ужасном состоянии.

- Низкие зарплаты. Учитывая отвратительное управление некоторыми предприятиями, добиться "хазяйственникам" повышения зарплат не удалось. Единственное, чего они и могут добиться, — это закрытия заводов.

- Защита политзаключенных. Чем быстрее мы избавимся от таракана, тем быстрее сможем их освободить.

Мы это сделаем. Стачке быть.

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