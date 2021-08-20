Белорусская железная дорога несет колоссальные убытки 6 20.08.2021, 12:53

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Названы впечатляющие суммы просроченной кредиторской задолженности.

Руководство Белорусской железной дороги (БЖД) признало, что несет колоссальные убытки.

Об этом сообщает телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси».

Основными проблемами дороги, по мнению руководства БелЖД является: убыточность пассажирских перевозок и дефицит денежных средств, наиболее обострившейся в условиях наличия внешних факторов и пандемии.

По состоянию на 1 июля 2021 года просроченная кредиторская задолженность за поставленное дизельное топливо составляет 37,0 млн. рублей, а за потребленную электроэнергию - 12,2 млн. рублей.

По оперативным данным на 1 июля 2021 года сумма просроченной кредиторской задолженности по основной деятельности составляет около 200 млн. рублей.

Кроме этого, допущены факты наличия просроченной задолженности по финансовым обязательствам за приобретенные в финансовую аренду (лизинг) подвижной состав (БКГ-2, Stadler ЭПм, PESA ДП6) и оборудование (для электрификации участков Жлобин - Светлогорск, Светлогорск - Калинковичи, Калинковичи - Барбаров) перед лизинговыми компаниями.

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