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Медики назвали лучшие продукты для здоровья мышц

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  • 20.08.2021, 13:01
  • 6,310
Медики назвали лучшие продукты для здоровья мышц

Даже самые далекие от спорта люди нуждаются в качественном питании мышц.

В наши обязанности входит обеспечение поступления высококачественного белка и жирных кислот, пишет healthinfo.ua.

Яйца

Белок в яйцах имеет самую высокую биологическую ценность — он даст организму максимум строительного материала для мышечного корсета. Миф о вредном желтке стоит забыть навсегда — он содержит витамин B12, который необходим для расщепления жиров и снабжения сердца необходимыми минералами.

Миндаль

Миндаль является одним из лучших источников альфа-токоферола — витамина группы Е, который лучше всего усваивается организмом. Это имеет важное значение для ваших мышц, поскольку витамин Е является мощным антиоксидантом, который может помочь предотвратить распространение свободных радикалов после нагрузок или тренировок. Есть миндаля нужно совсем немного — одна горсть сможет обеспечить вас всем необходимым.

Лосось

Рыба — незаменимый источник высококачественного белка и омега-3 жирных кислот. Омега-3 может уменьшить распад мышечного белка после нагрузок, а также запустить более интенсивное восстановление. Омега-3 кислоты могут нивелировать предрасположенность к избыточному весу и риск возникновения сахарного диабета.

Йогурт

Йогурт — ваш банк лактобактерий, которые помогут наладить дела с микрофлорой желудка и кишечника. Хороший йогурт, без красителей и сахара, являет собой идеальное сочетание белков и углеводов для восстановления и накопления сил.

Говядина

Говядина — не только предмет культа, но и источник невероятно полезных калорий, в которых скрывается незаменимый белок-креатин, железо, цинк и минералы.

Оливковое масло

Мононенасыщенные жиры в оливковом масле действуют как антикатаболики. Иными словами, они предотвращают разрушение мышц за счет белкового распада. Оливковое масло и мононенасыщенные жиры незаменимы для профилактики болезней сердца и снижения риска диабета и остеопороза.

Вода

Мышцы на 80 процентов состоят из воды и уменьшение количества воды всего на 1 процент может сказаться на самочувствии. Синтез белка происходит в мышцах с более высокой скоростью, когда они снабжены достаточным количеством воды. Употребление достаточного количества воды также является профилактикой сердечных приступов и заболеваний сердечнососудистой системы.

Кофе

Заправка кофеином перед тренировкой или в утренние часы позволяет стимулировать нервную систему, которая в свою очередь разгонит кровеносную систему и сами мускулы. Таким образом, даже сидя на стуле вы можете загрузить мышцы чашечкой крепкого эспрессо без сахара.

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