Визит Меркель к Путину: что станет главной темой? 1 20.08.2021, 13:13

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Последние события изменили повестку переговоров.

Еще несколько дней назад казалось, что едва ли не главной темой переговоров Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Владимира Путина 20 августа в Москве может стать дальнейшая судьба фактически достроенного газопровода "Северный поток - 2" ("СП-2"). Хотя тот факт, что канцлер ФРГ через день после визита в Кремль, 22 августа, полетит в Киев, позволял предположить, что в обеих столицах она намерена особенно интенсивно обсуждать урегулирование ситуации в Восточной Украине, пишет dw.com.

События в Афганистане изменили повестку переговоров

"Меркель едет в Россию после скачка цен на газ на 200%", - гласил заголовок сообщения на портале экономической информации finanz.ru. "Газпром" превратил "СП-2" в последнюю надежду ЕС не замерзнуть зимой без газа", - утверждало Федеральное агентство новостей ФАН. Так два кардинально разных российских СМИ по сути дела подводили читателей к одной и той же мысли: канцлер ФРГ летит в Москву обсуждать с президентом России вопросы увеличения поставок газа - или даже просить его об этом.

Однако события в Афганистане резко изменили повестку. Теперь они станут одной из центральных тем переговоров - наряду с ситуацией в Восточной Украине и в Беларуси, сообщил в среду, 18 августа, на пресс-конференции в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). А еще, по его словам, для канцлера ФРГ очень важен вопрос сохранения газового транзита через Украину.

Такие приоритеты Меркель могут удивить тех в России, кто считает "Северный поток-2" судьбоносным проектом для Германии и всего Евросоюза. А также тех, кто следил в последние недели за обострением ситуации на европейском рынке газа.

Напряженная ситуация на европейском рынке газа

Она такова: "Северный поток - 2" достроен, однако сроки и условия его ввода в строй по-прежнему непонятны; цены на газ на европейском рынке взлетели, однако "Газпром" не увеличивает свои транзитные поставки через Украину, Беларусь и Польшу; российский поставщик выполняет обязательства перед клиентами в Евросоюзе, однако для этого выкачивает запасы из своих газохранилищ в ЕС, в результате чего уровень их заполнения оказался перед осенне-зимним отопительным сезоном рекордно низким.

За четыре дня до визита Меркель, 16 августа, "Газпром" в ходе аукциона на сентябрьские контракты вновь не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину, более того, на этот раз не запросил даже тех объемов, которые выкупал в предыдущие месяцы. И это на фоне резко сократившегося после пожара, произошедшего 5 августа на одном из предприятий российского концерна в Новом Уренгое, транзита через Беларусь и Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа", полностью пока не восстановившегося.

В результате уже и так сильно выросшие нынешним летом цены на газ на европейском рынке срочных (спотовых) контрактов подскочили до новых рекордных уровней и приблизились к отметке в 600 долларов за тысячу кубометров (полгода назад, в феврале, такой объем стоил менее 200 долларов).

Длительная процедура выдачи разрешения на эксплуатацию «СП-2»

Собственно, "Газпром" для того и устроил дефицит в европейских газохранилищах и взлет цен в Европе (на фоне высокого спроса на сжиженный газ в Азии), чтобы Москва к моменту завершения строительства "Северного потока-2" могла разговаривать с ЕС с позиции силы - и требовать скорейшего разрешения на эксплуатацию двух ниток газопровода без каких-либо ограничений, связанных с Третьим энергопакетом ЕС.

"Газ продолжит дорожать, пока "Северный поток - 2" не заработает на полную мощность и проблемы с заполнением хранилищ постепенно сойдут "на нет", - недвусмысленно предупреждает эксперт Николай Переславский в статье государственного агентства РИА "Новости".

Однако в Кремле не могут не понимать, что давить в этом вопросе на гостью из Берлина не имеет смысла: она свою поддержку проекту уже не раз высказывала, однако выдача разрешения на эксплуатацию газопровода (и тем более его техническая сертификация) не входит в компетенцию канцлера ФРГ, а следует четко прописанным правовым процедурам. Их подробно описали в июле эксперты берлинского Фонда науки и политики (SWP).

Так, решение сначала примет Федеральное агентство по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur, BNetzA), затем представит его Европейской комиссии в Брюсселе, у которой будет два месяца на формулирование своей позиции, после чего агентству отводятся опять-таки два месяца, чтобы вынести окончательный вердикт и подготовить все документы. "При таких временных рамках принятие решения может затянуться до февраля 2022 года", - приходит к выводу SWP.

Ждать гарантий сохранения газового транзита через Украину пока не стоит

Правда, эксперты этого научного института не исключают, что Германия и ЕС на политическом уровне могли бы несколько ускорить введение в строй "Северного потока - 2". Однако Ангела Меркель не станет заниматься этим в последние недели своего правления и в последующий период, когда она будет исполнять обязанности канцлера до избрания парламентом нового. Тем более что непонятно, какую позицию в отношении крайне спорного российского газопровода займет следующая правительственная коалиция в Берлине. А ее формирование после выборов в бундестаг 26 сентября займет, скорее всего, полтора-два месяца, но может затянуться и на более длительный срок.

Ангела Меркель в свою очередь не может не понимать, что вряд ли получит 20 августа какие-либо гарантии долгосрочного сохранения украинского транзита от Владимира Путина, который строил "Северный поток - 2" (и "Турецкий поток") именно для того, чтобы экспортировать российский газ в Европу в обход Украины.

Так что в ходе переговоров германского и российского лидеров в Москве тема "Северного потока - 2" будет затронута, но ждать серьезных решений или хотя бы подвижек не стоит. Окажется ли более результативным обсуждение других вопросов, покажет итоговая пресс-конференция двух политиков.

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