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Афганец снял на видео, как пытался бежать от талибов на шасси американского транспортного самолета

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  • 20.08.2021, 13:25
  • 5,272
Афганец снял на видео, как пытался бежать от талибов на шасси американского транспортного самолета

Судя по всему, автор ролика выжил.

После того, как движение "Талибан" 15 августа взяло под контроль столицу Афганистана Кабул, сотни афганцев штурмуют аэропорт Кабула в надежде покинуть страны. Некоторые из них пытались улететь на шасси самолета, так как им не хватило мест в салоне. 17 августа Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое одним из таких беженцев.

Обнародованный ролик длится чуть более полутора минут. На нем видно, как люди сидят на люках шасси военно-транспортного самолета C17, находясь в непосредственной близости от работающих двигателей самолета.

Авторы канала Mash предположили, что снявший видео афганец выжил, чем объясняется появление ролика в интернете. Скорее всего, его сдуло еще до взлета транспортника, считают авторы канала.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

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