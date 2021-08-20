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Бизнесмен о новых правилах для ИП: Программа «выжженное поле» в действии

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  • 20.08.2021, 13:34
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Бизнесмен о новых правилах для ИП: Программа «выжженное поле» в действии
Фото: bymedia

Лукашисты против мелкого бизнеса.

— Программа «выжженное поле» в действии, — комментирует «Салідарнасці» планируемые изменения для ИП бизнесмен, директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко. — Очевидно, что основные цели, чтобы больше платили подоходного налога — 18%, а не 5%, как при упрощенной системе налогооблажения.

И второе, чтобы наполнить ФСЗН, потому что в стране денег нет, а пенсии платить надо. Поэтому хотят убрать основную массу наемных сотрудников, так как у ИП действительно гораздо проще уходить от выплат в ФСЗН.

Бизнесмен отмечает, что, на самом деле главное противоречие вызывают даже не сами изменения, а их применение в белорусских реалиях.

— Скорость, с которой разваливают малый и средний бизнес, поражает. Но уже не удивляет. На самом деле, увеличение-уменьшение налогов, изменение других каких-то правил — в этом нет ничего страшного, если в стране работают законы и все перед ними равны.

Но ведь у нас в стране есть две категории — те, для которых правила ужесточаются, и те, для которых правил вообще не существует, — обращает внимание бизнесмен.

Он полагает, что в случае ужесточения законодательства в отношении малого и среднего бизнеса, многие предприниматели вынуждены будут уехать из страны.

— Высбодившихся ИПэшников, которые не согласятся с новшествами, с радостью переведут в разряд «самозанятых», так как они сами заботятся о своей пенсии.

Также их очень ждут на заводах, на госпредприятиях, где сейчас очень тяжелая ситуация с квалифицированными кадрами. Их катастрофически не хватает. Специалисты или уехали, или занимают активную позицию. Поэтому берут всех подряд, соответственно, увеличивается количество несчастных случаев и брака.

Ну, а тем, кто не захочет становится «самозанятым» или идти на завод, скажут «скатертью дорога». Те, кто останутся, будут все больше уходить в «серый» бизнес, потому что получится выгоднее заплатить штраф, чем такие налоги.

Сейчас власти пытаются не то, что в очередной раз выстрелить себе в ногу, а отрезать все, что ниже пояса. ИП закрывали огромный сектор, который государство никак не могло закрыть. Сколько бы не поднимали «Камволь», а народ все равно ездит за одеждой на рынки.

Государственные автосервисы не сравнятся по качеству обслуживания с ИП. А сфера красоты — ведь не каждая девочка может открыть себе целую парикмахерскую или маникюрный салон.

Все эти люди встанут перед выбором, пойти работать на кого-то или все-таки уехать. И, я думаю, что часть уедет в ту же Польшу или Украину. Сколько бы нас не пугали «вы хотите, как в Украине», уже хочется сказать — хотим. Потому что в Беларуси сейчас за дивиденды и получение прибыли дают 14 лет тюрьмы, а мелкий и средний бизнес вообще истребляют как класс, — говорит Александр Малашко.

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