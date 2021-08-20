В горах Гренландии впервые в истории наблюдений прошел дождь
- 20.08.2021, 13:31
- 2,900
На ледяной щит было вылито 7 миллиардов тонн воды.
В горах Гренландии в субботу, 14 августа, впервые с момента начала наблюдений в 1950 году пошел дождь, а не снег. Об этом 19 августа сообщил телеканал CNN.
Температура в выходные поднялась выше нуля в третий раз менее чем за 10 лет. Теплый воздух спровоцировал сильный дождь, в результате которого на ледяной щит было вылито 7 млрд тонн воды.
По данным Национального центра данных по снегу и льду, это были самые сильные дожди на ледяном покрове с 1950 года, а количество льда, потерянное 15 августа, было в семь раз выше нормы для этого времени года.
Старший научный сотрудник Национального центра данных по снегу и льду Университета Колорадо Тед Скамбос сказал, что это свидетельство быстрого потепления в Гренландии.
Теперь ученым придется учитывать возможные дожди во время работы исследовательской станции. По прогнозам ученых, такие погодные явления, как дожди и таяние, могут происходить чаще в Гренландии.
Участница программы Бюро полярных программ Национального научного фонда Дженнифер Мерсер рассказала, что недавний дождь в Гренландии будет иметь длительное воздействие на свойства снега. В частности, на снегу останется корка льда, которая будет поглощать больше солнечных лучей, пока не выпадет снег и не прикроет корку.
Слой льда на снегу также будет барьером для стекания вниз талой воды, поэтому она будет оставаться в верхних частях щита и затапливать их.