В горах Гренландии впервые в истории наблюдений прошел дождь 20.08.2021, 13:31

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На ледяной щит было вылито 7 миллиардов тонн воды.

В горах Гренландии в субботу, 14 августа, впервые с момента начала наблюдений в 1950 году пошел дождь, а не снег. Об этом 19 августа сообщил телеканал CNN.

Температура в выходные поднялась выше нуля в третий раз менее чем за 10 лет. Теплый воздух спровоцировал сильный дождь, в результате которого на ледяной щит было вылито 7 млрд тонн воды.

По данным Национального центра данных по снегу и льду, это были самые сильные дожди на ледяном покрове с 1950 года, а количество льда, потерянное 15 августа, было в семь раз выше нормы для этого времени года.

Старший научный сотрудник Национального центра данных по снегу и льду Университета Колорадо Тед Скамбос сказал, что это свидетельство быстрого потепления в Гренландии.

Теперь ученым придется учитывать возможные дожди во время работы исследовательской станции. По прогнозам ученых, такие погодные явления, как дожди и таяние, могут происходить чаще в Гренландии.

Участница программы Бюро полярных программ Национального научного фонда Дженнифер Мерсер рассказала, что недавний дождь в Гренландии будет иметь длительное воздействие на свойства снега. В частности, на снегу останется корка льда, которая будет поглощать больше солнечных лучей, пока не выпадет снег и не прикроет корку.

Слой льда на снегу также будет барьером для стекания вниз талой воды, поэтому она будет оставаться в верхних частях щита и затапливать их.

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