Как Панджшер стал точкой сопротивления талибам 20.08.2021, 13:48

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Фото: AFP

Провинция надежно защищена горными перевалами.

Афганский регион Панджшер стал самой большой к этому дню точкой сопротивления талибам. Панджшер расположен севернее Кабула, сейчас в этой провинции сосредотачивают свои военные силы сторонники вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Во вторник он объявил себя легитимным главой государства и призвал сопротивляться талибам, сообщает currenttime.tv.

Практически в каждом международном медиа есть материал об афганской провинции Панджшер. Это единственный регион, который успешно выступил против талибов. Во главе сопротивления встал Амрулла Салех. На этой неделе вице-президент Афганистана объявил, что теперь он легитимный глава государства. Его солдаты вооружены автоматическим оружием, гранатометами, у них есть американские внедорожники, боевые машины пехоты и вертолеты.

"Мы не желаем, чтобы кто-либо из наших братьев, перешедших к талибам, был убит, но если они навяжут нам войну, будут притеснять нас и посягать на женщин и имущество людей, тогда даже наши семилетние дети возьмут в руки оружие и выступят против них. Потому что борьба "Талибана" – это не джихад, а стремление к власти", – говорит соратник Салеха Дост Мохаммад Саланги.

Телеканал Euronews со ссылкой на канал Al-Alam сообщает, что военные, верные Салеху, уже заняли район Чарикар в провинции Парван и теперь контролируют стратегическое шоссе, которое связывает Кабул с Мазари-Шарифом. Это ключевой город на севере Афганистана. Но даже если на этом направлении талибы еще могут взять реванш, то сделать это в Панджшере будет гораздо сложнее. Это горный район, где у боевиков нет практически никакой серьезной поддержки, говорит Темур Умаров, эксперт по Центральной Азии и научный консультант Московского центра Карнеги.

Второй видный лидер сопротивления – Ахмад Масуд – младший – сын знаменитого полевого командира и бывшего министра обороны Ахмад Шаха Масуда, который в двадцатом веке боролся сначала с советской армией, а потом и с правительством Мохаммада Наджибуллы. Весной Ахмад Масуд – младший предупреждал иностранных лидеров, что победа над талибами в Афганистане поможет предотвратить миграционный кризис в Европе.

"Я считаю, что Великобритания, а также Франция, они могут решить эту проблему и внутри Афганистана, помогая установить ответственное и хорошее правительство в государстве, и как только она будет решена, я верю, что иммигранты вернутся в свою страну", – сказал он.

Без поддержки иностранных государств не принявшие власть группировки "Талибан" военные в провинции Панджшер, не смогут отбить у талибов Кабул. Но и талибы, уверен научный консультант центра Карнеги Темур Умаров, не пойдут на неподконтрольный регион войной.

Пока власти ни одного из государств не заявили о готовности оказать масштабную поддержку Панджшеру. Провинция защищена горными перевалами, но она слишком невыгодно расположена со стратегической точки зрения. Панджшер полностью окружен силами талибов по периметру.

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