Белорусские вузы столкнулись с огромным недобором абитуриентов 6 20.08.2021, 13:52

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Вакантными остались сотни мест.

Дополнительный набор завершился в белорусских вузах. Напомним, что в этом году он составлял 900 мест, однако в итоге остались вакантными 490. Такие данные обнародовала консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования министерства образования Беларуси Ремма Герловская, пишет kp.by.

- Во время допнабора пришли абитуриенты мотивированные, и даже баллы допнабора иногда превышали основной набор. Незаполненными остались места на сельскохозяйственных специальностях и некоторые технические, – уточнила специалист.

Что касается данных по конкретным вузам, то в БГПУ, по словам представителя университета, вакантными остались четыре места. В Военной академии также остались свободные места, добавила Герловская.

Всего в вузы Беларуси зачислили 48 тысяч студентов.

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