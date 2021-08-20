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Украина вводит санкции против 70 россиян из-за Крыма

  • 20.08.2021, 13:56
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Украина вводит санкции против 70 россиян из-за Крыма

Санкции планируется ввести на пять лет.

Правительство Украины одобрило два пакета санкций против 70 российских судей, силовиков и чиновников, причастных к преследованию гражданского населения в Крыму, а также к отчуждению церковных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

В первый санкционный список вошли 18 судей и других служащих крымской администрации, которых украинские власти считают ответственными за преследование общины Православной церкви Украины. В частности, речь идет о незаконном отчуждении кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

Во второй список правительство Украины включило 52 человека — глав структур российской оккупационной «администрации», силовиков, судей и других россиян, причастных к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения в Крыму.

Имена россиян, против которых хотят ввести санкции, не указаны.

Санкции планируется ввести на пять лет. Они подразумевают запрет на имущество в Украине, вывод капиталов из страны, проведение финансовых операций, а также запрет на приватизацию и аренду государственного имущества.

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