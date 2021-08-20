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Владелец сети Mart Inn назвал ошибкой приход в Беларусь

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  • 20.08.2021, 14:03
  • 14,070
Владелец сети Mart Inn назвал ошибкой приход в Беларусь

Литовский бизнесмен разочарован.

Литовский бизнесмен Миндаугас Марциняквичюс считает ошибкой приход в Беларусь и рассматривал возможность продажи розничной сети Mart Inn Food.

Об этом предприниматель заявил в интервью агентству BNS. По его словам, работать в Беларуси чрезвычайно сложно.

«Чрезвычайно сложно и сложно. То, что сейчас происходит в Беларуси, ни для кого не секрет. В таких условиях работать крайне сложно. Там было много проигрышей и похвастаться пока нечем», — охарактеризовал он работу своего бизнеса в Беларуси.

Марциняквичюс подтвердил агентству, что были попытки изучить спрос на предмет продажи сети, но конкретных результатов они не дали.

«Были тесты, но они были больше на уровне опроса, кому здесь может быть интересно. Учитывая текущую ситуацию в Беларуси, ликвидность там сейчас близка к нулю», — сказал он.

«Решение инвестировать в Беларусь, я считаю, было неправильным. Эта страна кардинально отличается от Литвы с точки зрения бизнес-среды, и условия для инвестирования там очень неблагоприятные», — добавил Марцинкявичюс.

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