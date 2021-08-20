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Стасевич предъявил штабу Гуренко претензии за уровень нагрузок на тренировках

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  • 20.08.2021, 14:03
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Стасевич предъявил штабу Гуренко претензии за уровень нагрузок на тренировках

Игоря и Николу Антича, отстранив от игры в «Шахтере», отправили на отдых в Турцию.

Подтвердилась информация о том, что защитник Никола Антич и хавбек Игорь Стасевич временно отстранены от тренировок с первой командой «Шахтера».

Как удалось узнать «Трибуне», отстранение произошло по инициативе главного тренера команды Сергея Гуренко. Оказалось, Стасевич во время одной из тренировок высказал претензии по поводу того, что тренерский штаб дает коллективу слишком высокие нагрузки. Гуренко, в свою очередь, посчитал, что полузащитник просто не хочет выкладываться на полную ни на тренировках, ни в матчах. Такие же претензии возникли и к Античу, который также не стремился молчать.

Отметим, что после решения Гуренко об отстранении игроков «Шахтер» отправил их на отдых в Турцию, где, по версии клуба, они должны «перезагрузиться» и «подумать над своим поведением».

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