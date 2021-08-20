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Видеохит: В Англии чайка ограбила супермаркет

  • 20.08.2021, 14:10
  • 4,228
Видеохит: В Англии чайка ограбила супермаркет

Это, как минимум, уже второй «налет» за пару месяцев.

Чайка из английского города Пейнтон в графстве Девон попала в криминальную хронику: ее застали на месте преступления. Чайка действовала быстро, четко, но неосторожно — и потому попалась на глаза свидетелям с камерой, пишет «Медуза».

В общем, птица ограбила местный супермаркет. Выждала, пока никого не будет поблизости, зашла в магазин, молниеносно схватила лежавшую на полу пачку чипсов и тут же покинула здание. Не сработали даже датчики на выходе (если они, конечно, были). Чайка немедленно покинула место преступления вместе со своей добычей в клюве.

Птица уже не первый раз проворачивает ограбления супермаркетов. У нее уже выработан уникальный криминальный почерк: быстро зайти, схватить чипсы и убежать куда подальше. Первый подобный инцидент (из тех, что известны нам) произошел в июне этого года.

Полиция до сих пор не остановила преступницу — чипсы и малый бизнес в Пейнтоне по-прежнему под угрозой.

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