Навальный призвал Запад ввести санкции против окружения Путина 20.08.2021, 14:28

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Алексей Навальный

Колонку оппозиционера опубликовали три крупнейших западных издания.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии во Владимирской области, призвал страны Запада активнее бороться с коррупцией в мире и прежде всего – в России, сообщает svoboda.org.

В колонке, опубликованной в трех крупных западных изданиях – британской The Guardian, французской Le Monde и германской Frankfurter Allgemeine, – Навальный вновь призвал власти иностранных государств ввести санкции против российских олигархов.

Оппозиционер отметил, что борьба с коррупцией без борьбы с самими коррупционерами является "чистейшим лицемерием и подрывает доверие избирателей". Он раскритиковал "западный истеблишмент", поскольку тот, по мнению Навального, "действует как собака Павлова". "Покажи им полковника спецслужб, и они кричат: "Ввести санкции!"; покажи им олигарха, который платит полковнику, и они кричат: "Пригласите его в Давос!" – написал политик.

Навальный считает, что "пока не будут введены персональные санкции в отношении ближайшего окружения Путина, любая антикоррупционная риторика со стороны Запада будет восприниматься как игра и пустословие". Он подчеркнул, что "путинские олигархи, возглавляющие государственные компании, которые лишь формально являются частными, – это не бизнесмены, а лидеры организованных преступных группировок".

Российский оппозиционер уже не первый раз требует от Запада ввести персональные санкции против окружения Путина. После одного из таких призывов в Госдуме начали разрабатывать законопроект, вводящий уголовную ответственность за содействие ограничительным мерам в отношении России.

Отдельную часть своей колонки Навальный посвятил мировой коррупции. В качестве примера того, к чему ведет бездействие лидеров западных государств по отношению к коррупционерам, он привел ситуацию, сложившуюся в Афганистане. По мнению оппозиционера, именно то, что Запад "не заметил" тотальной коррупции в Афганистане, а главы ведущих стран предпочли не говорить на неудобную для них тему, стало самым решающим фактором в победе террористической организации "Талибан".

"Религиозным экстремистам всех мастей легче вести пропаганду, когда их противники разъезжают на "роллс-ройсах" по улицам государств, где нет ни гроша", – написал Навальный, посетовав на отсутствие политической воли мировых лидеров. По мнению российского оппозиционера, усиление борьбы с коррупцией поможет и решению других мировых проблем, в том числе борьбе с бедностью, терроризмом и изменениями климата.

"Для того чтобы начать действовать, не нужны ни деньги, ни солдаты, ни реформа промышленности. Только политическая воля, которой, к сожалению, часто не хватает", – резюмировал российский оппозиционер, колонка которого в западной прессе была опубликована спустя ровно год после покушения на него. Ее оригинал размещен на сайте Навального.

В инстаграме Навального 20 августа опубликован пост от его имени, в котором он благодарит всех, кто помог спасти его жизнь, и отмечает: "Я получил второй шанс жить и принимать те решения, которые считаю правильными и честными. Это делал, делаю и постараюсь делать дальше".

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