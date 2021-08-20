Польские пограничники спасли из болота 12 мигрантов с территории Беларуси3
- 20.08.2021, 14:25
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Нелегалы пытались перейти границу в районе реки Нарев.
Польские пограничники спасли из болота 12 мигрантов с территории Беларуси. Нелегалы пытались перейти границу в районе реки Нарев, но попали в болото — когда поняли, что не смогут выбраться сами, позвонили спасателям.
Польская погранслужба отправила на помощь вертолет, но он не смог сесть на топкую поверхность — в итоге с нелегалами остался один пограничник, который координировал действия спасателей и военных.
Троих детей (1 год, 14 и 16 лет) переправили по реке на лодках, двоих взрослых, нуждавшихся в медицинской помощи, госпитализировали. Остальные пока что размещены на пограничном посту. По предварительным данным, 11 мигрантов являются гражданами Ирака, еще один — гражданин Египта.