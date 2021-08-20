«Ощущение, что все жители хотят покинуть страну» 3 20.08.2021, 14:43

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фото: reuters

Журналистка в Кабуле о людях, которые продолжают прорываться в аэропорт.

Жители Афганистана не оставляют попыток прорваться в аэропорт Кабула и улететь из страны после того, как "Талибан" захватил власть в стране. Уже несколько дней тысячи человек стоят у ворот аэропорта, который охраняется талибами, в попытках прорваться внутрь. Внутри была стрельба, сообщалось о 12 погибших.

Журналистка «Настоящего Времени» в Кабуле Лиза Карими каждый день рассказывает о происходящем в городе.

В пятницу 20 августа Лиза Карими рассказала в эфире о том, что происходит у дверей аэропорта.

— Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в аэропорту Кабула? Изменилась ли там как-то ситуация?

— Да, ситуация очень ужасная. Вы наверняка слышите этот шум. Сотни человек находятся возле каждой двери аэропорта. Ситуация такая, что кажется, что все люди из Кабула хотят покинуть страну. Очень шумно. У тех, у кого нет визы, тоже вошли. Процесс очень медленный. Многие люди здесь пребывают практически четыре дня, и только после этого они смогли войти [в здание аэропорта].

И не только это. Ситуация настолько ужасная, что женщины и дети плачут. Некоторые женщины теряют сознание. Ситуация очень ужасная. Видно, что у всех страх из-за этого режима и все хотят просто уехать.

— Я правильно понимаю, что в аэропорт сейчас не пропускают не только граждан Афганистана, но даже бывает такое, что не пропускают и иностранцев?

— Да, вы правильно понимаете. Здесь столько народу, просто не различишь: у кого есть виза, у кого нет, кому допущено войти. Иностранные солдаты уже не могут контролировать даже их. И талибы, и иностранные солдаты, и некоторые наши бывшие военные тоже сейчас здесь присутствуют, и они тоже не могут проконтролировать ситуацию.

Вчера они очень много раз использовали оружие против населения, которое там было. Но все равно те люди, которые хотели выехать, даже когда им угрожали, что если в следующий раз они подойдут к дверям, тогда стрельба будет прямо в них. Но все равно [это было бесполезно]. Поток людей ночью удвоился.

— Мы показывали кадры, как женщины передают через толпу своих детей американским военным. Есть какое-то объяснение, что дальше происходит с этими детьми?

— Да, это делают, чтобы их родителей тоже туда пропустили. Некоторые так показывают, что ребенку плохо, ребенок очень сильно плачет, его дают военным, а потом таким образом мать хочет войти в дверь, потому что входить в аэропорт стало очень сложно. Американцы контролируют каждого человека, поэтому процесс очень медленный. Люди любым образом хотят попасть внутрь аэропорта.

— Мы показывали кадры, как некоторых людей ранили во время стрельбы. Можно понять, кто стреляет по людям?

— В основном стреляют в воздух, но талибы стреляют даже иногда в землю, что испугало многих людей, которые здесь присутствовали. Это зависит от двери. Если там иностранцы, то они тоже иногда используют оружие, но они в воздух его используют. А если дверь принадлежит талибам, то там стараются проконтролировать ситуацию, потому что ситуация просто ужасная. Ощущение, что все жители хотят покинуть [Афганистан].

— Вы говорите, что дверь принадлежит талибам либо иностранцам, то есть существуют пункты пропуска, которые контролируют талибы, а есть пункты пропуска, которые контролируют иностранные войска?

— Да. Перед тем как входить в двери аэропорта – это несколько дверей, – первую дверь всегда контролируют талибы, а потом идут другие двери, которые уже контролируют иностранцы.

— Поступает информация, что из-за такого тщательного пропуска часть самолетов для эвакуации вылетают из Кабула полупустыми. Вы что-то слышали об этом?

— Да. Я не слышала, но вероятность такая есть, потому что со вчерашнего дня я увидела, что наверняка 20 человек смогли пройти через двери, у которых я была. Так что есть возможность, что [самолеты] просто [летят] без каких-либо людей.

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