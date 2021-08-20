В Припяти поймали 80-килограммового сома: фото 7 20.08.2021, 14:49

3,690

Это рекорд.

В Припяти поймали сома длиною 243 см, взвешивать которого не стали, но рыбаки отмечают, что по таблицам соответствия его вес больше 80 килограмм. Как это было, рассказал «Онлайнеру» сам рыбак Сергей.

— В прошлом году поймали сома 230 сантиметров, в этом — 243, если верить таблицам соответствия из интернета, то вес его больше 80 килограмм. Рыбачили в районе города Петриков, река Припять, вдвоем с другом с лодки на воблер. Час боролись с ним, может, чуть больше, представляете, в воде такая машина, конечно, тяжело было. Друг управлял лодкой, я с сомом возился. Пока рекорд, думаю, никто больше еще не ловил. Рыбалкой я занимаюсь с 2004 года, больших сомов мы ловили именно днем. Сделали пару фото и отпустили его обратно в реку, — рассказывает Сергей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».