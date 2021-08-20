«Вместо ведерка медалей — невиданный доселе провал» 1 20.08.2021, 15:03

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Фото: onliner.by

Ситуацию в спортивной отрасли могут спасти только глобальные изменения в стране.

Когда очень нужны успехи или хотя бы разборки. Завершившаяся недавно Олимпиада должна была стать триумфом воли агрофюрера и продемонстрировать невиданные успехи тандема Виктор Лукашенко - Гербалайф (Ковальчук). В итоге вместо ведерка медалей - невиданный доселе провал и очередной международный скандал вокруг с далеко идущими последствиями: свои дисциплинарные процедуры начал МОК и международная федерация легкой атлетики, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Раз успехами на Играх похвастаться не приходится, самое время устраивать показательные разборки. В предыдущие годы пострадало бы руководство НОК и Минспорта. И дальше вниз по извилистой спортивной вертикали - директора РЦОПов, руководство нацкоманд, главные тренеры по видам спорта, которые «остановились в шаге от пьедестала», «проявили недостаточную волю к победе», «не проявили идеологическую стойкость» - штампованных формулировок выше крыши. Еще есть руководство федераций, которое после серьезной критики, потупив взор должно подать в отставку и провести внеочередные «демократические» выборы, предварительно согласовав победителя с агрофюрером.

Но в этом году беда. Наказывать Виктора - так это же самого себя. Лучше списать на то, что избрали незадолго до Игр, не втянулся, хоть уже и попал под санкции. Гербалайфу претензии предъявлять тоже сложно. Потому что нужно найти кого-то на замену. Этот хоть преданный. Хотя там в спину давно дышат ставленники. У Кочановой фаворит Дурнов, у Косинца – Портной (но над ним сгустились тучи).

В результате таких внутренних интриг неожиданно для себя может пострадать целый вице-премьер по социалке - Петришенко. Похоже, первые выстрелы в эту сторону прозвучат уже на приближающемся республиканском педсовете. Продолжится все, видимо, на открытии стадиона «Динамо-Юни» в Кунцевщине 3 сентября (это событие дополнило график, который публиковали вчера). К докладам готовятся Гербалайф и Базанов. Хвастаться нечем ни одному, ни другому.

Впрочем, ситуацию в спортивной отрасли глобально изменить смогут только глобальные изменения в стране. Из-за той дичи, которая происходит, страну покидают все - от менеджеров, до тренеров и спортсменов. В стране «не до законов» предсказуемо становится «не до результатов».

И внутренняя кадровая чехарда лишь отражает эту тотальную бесталанность, безыдейность и беспомощность. Здесь, как и в любой другой отрасли, хунта будет уничтожать сама себя и дальше. Близость к агрофюреру также не является гарантией безопасности - спросите у арбузного генерала Тетерина. Остается лишь имитировать деятельность - вводить абсурдные запреты на выезды за границу, увольнять неугодных и бодро щелкать каблуками. В этом борделе и кровати двигать бесполезно, и девочек все меньше, и те, что есть, не молодеют.

Пора научиться говорить «Нет!». Это маленький шаг к победе. И вклад в то, что в иных отраслях называется ЗАБАСТОВКА!

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