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Оккупированный Симферополь затопил мощный ливень: видеофакт

  • 20.08.2021, 15:14
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Оккупированный Симферополь затопил мощный ливень: видеофакт

В городе также выпал град.

В Симферополе улицы города залило водой, за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков. Видео непогоды публикует Телеграм-канал Крыминформ, передает korrespondent.ne.

Сообщается, что за два часа на Симферополь выпало 57 мм осадков, что превышает месячную норму на 30%.

На некоторых улицах уровень воды достигал людям примерно по пояс. Также местами выпал град.

Из-за непогоды авиарейсы в Симферополь были перенаправлены на запасной аэродром в Анапу.

Ранее сообщалось, что в результате проливных дождей в Керчи подтопило центральные улицы, их перекрыли.

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