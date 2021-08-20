закрыть
20 августа 2021, пятница, 18:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

EPAM закрывает четыре офиса в Минске

17
  • 20.08.2021, 15:28
  • 12,982
EPAM закрывает четыре офиса в Минске

85% сотрудников компании решили работать удаленно.

EPAM уходит на «удаленку» и останавливает аренду офисов в Минске

Такую информацию сообщил технический менеджер ИТ-компании NetCracker Сергей Лавренкин.

Он сообщил, что 85% сотрудников компании решили работать удаленно, поэтому в аренде офисов ЕРАМ больше не нуждается. При этом он справедливо заметил, что для арендодателей уход такого арендатора — настоящая катастрофа.

Ранее глава компании Аркадий Добкин заявил о намерении оставаться в Беларуси так долго, как позволит обстановка в стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников