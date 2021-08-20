EPAM закрывает четыре офиса в Минске 17 20.08.2021, 15:28

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85% сотрудников компании решили работать удаленно.

EPAM уходит на «удаленку» и останавливает аренду офисов в Минске

Такую информацию сообщил технический менеджер ИТ-компании NetCracker Сергей Лавренкин.

Он сообщил, что 85% сотрудников компании решили работать удаленно, поэтому в аренде офисов ЕРАМ больше не нуждается. При этом он справедливо заметил, что для арендодателей уход такого арендатора — настоящая катастрофа.

Ранее глава компании Аркадий Добкин заявил о намерении оставаться в Беларуси так долго, как позволит обстановка в стране.

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