Ученые обнаружили в Израиле множество редких артефактов 20.08.2021, 15:30

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Находки относятся к нескольким периодам.

Команда археологов во время раскопок в Израиле нашла множество старинных артефактов, кухонных предметов, сооружений и редкую золотую монету, сообщает The Jerusalem Post (перевод — zn.ua).

Город Рамат-ха-Шарон находится недалеко от Тель-Авива. Там хотели начать строительство нового жилого квартала, но оказалось, что территория содержит старинные артефакты.

Археологи впервые проводили раскопки на этой локации. Они нашли здесь кухонные принадлежности, большой винный пресс, различные сооружения и золотую монету.

Все эти предметы относятся к византийскому и исламскому периодам. Они дают возможность взглянуть на повседневную жизнь людей, которые населяли эту территорию.

Самой интересной находкой оказалась золотая монета, которую изготовили во времена правления византийского императора Ираклия, в 638−639 годах.

К концу правления императора Византия потеряла большую часть своей территории, сохранив преимущественно греко-язычные земли.

На монете изображен крест на скале Голгофа, где, по верованию христиан восточного обряда распяли Иисуса Христа.

На ней также выцарапано чье-то имя, скорее всего владельца золотой монеты. Еще есть надписи на греческом, и возможно, арабском языках. Исследователи отметили, что монета была отчеканена уже после того, как халиф Омар взял Иерусалим в 637 году.

Помимо этого археологи нашли свидетельства сельскохозяйственной и промышленной деятельности на этом месте в византийский период около 1500 лет назад.

Среди других вещей они обнаружили большой винный пресс, вымощенный мозаикой, а также оштукатуренные инсталляции и фундамент большого сооружения, которое, возможно, использовалось как склад или даже было усадьбой.

Кроме того, археологи нашли бронзовую цепочку для подвешивания люстр, которые использовались в церквях. На этом месте также была мастерская по изготовлению стекла.

Руководитель раскопок Йоав Арбель отмечает, что в это время здесь не только работали, но и жили, поскольку были найдены две печи для приготовления пищи и руины домов. Предполагают, что мастерская продолжала работу до XI века.

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