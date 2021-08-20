Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ из-за дела Навального 2 20.08.2021, 15:30

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Под ограничения попали семь офицеров российской спецслужбы.

Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ, которые, как утверждается, причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Со дня покушения на него 20 августа исполняется ровно год, передает svoboda.org.

Как сообщает агентство Reuters, санкции в виде заморозки британских активов введены против Алексея Александрова, Владимира Паняева, Ивана Осипова, Владимира Богданова, Кирилла Васильева, Станислава Макшакова и Алексея Седова.

Все эти лица упоминались в опубликованном в декабре прошлого года расследовании Bellingcat об отравлении оппозиционера. Они были названы в расследованиями офицерами ФСБ, которые следили за Навальным на протяжении нескольких лет. Некоторые из них были в Томске в тот момент, когда Навальный был отравлен.

В санкционном списке, опубликованном на сайте британского правительства, говорится о наличии свидетельств того, что Алексей Александров был одним из тех, кто участвовал в покушении на Навального с использованием химического оружия.

Никто из внесенных сейчас в санкционный список комментариев пока не дал, отмечает Reuters.

Ранее Британия, ЕС и США ввели санкции против российских чиновников и генералов в связи с отравлением Навального. Теперь Лондон расширил санкции на непосредственных исполнителей.

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