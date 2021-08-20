закрыть
20 августа 2021, пятница, 18:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как из Афганистана эвакуируют маленьких детей: видео

4
  • 20.08.2021, 16:00
  • 7,078
Как из Афганистана эвакуируют маленьких детей: видео

Афганцы идут на отчаянные поступки.

Агентство Reuters опубликовало видео, снятое очевидцами у стены по периметру аэропорта Кабула. На ролике видно, как маленькую девочку вытащили из толпы и на руках передали американским военным через забор для эвакуации. Агентство отмечает, что дальнейшая судьба ребенка неизвестна, но сам момент отображает отчаяние афганцев, которые боятся талибов, захвативших столицу, пишет «Гордон».

Также на видео зафиксировано, как военные помогли одной из женщин перелезть стену.

В Twitter публиковали похожие ролики, на которых маленьких детей передают из толпы, собравшейся у аэропорта, военным за стену.

После появления таких кадров в соцсетях министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал каналу Sky News, что ни одного ребенка из Афганистана не эвакуируют без сопровождения. Правительство Великобритании "просто не может взять несовершеннолетнего в одиночку", подчеркнул он. Относятся ли слова министра ко всем государствам, которые проводят эвакуацию из Афганистана, неясно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников