закрыть
20 августа 2021, пятница, 18:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синепал остался в прошлом

2
  • 20.08.2021, 16:05
  • 5,824
Синепал остался в прошлом

Частному бизнесу пора основательно задуматься про забастовку.

- В Беларуси заморожена регистрация новых ИП. Сделано это не просто так: хунта готовит радикальные изменения для этих субъектов экономики. По факту борьба с этим сегментом находится в острой фазе. Хунта продолжает пытаться угодить и выполняет любые безумные указания агрофюрера. Или сама готова генерировать еще более тупые предложения. О будущем не думает никто, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Особое внимание к схемам, когда часть имущества выкупалась ИП, а компания арендовала этот объект и использовала в своих целях. Долгое время про эту схему работы все знали, и она не была преступной. Так работают, например, «Табакерки» или заправки «А-100».

Также обратили на себя внимание ИП и ЧУП, которые работали в рамках семьи. Эта история теперь рассматривается как намеренное дробление бизнеса и уход от налогов. Все традиционно.

Для понимания, насколько широк невод приведем пример из Мозыря. Есть вопросы к владельцу ТЦ «Катапульта» Корячко, владельцу ТЦ «Бобровский» и сети магазинов «Смак» Киринскому, владельцу ТЦ «Глобал Маркет» (есть в Мозыре и Калинковичах) и застройщику дома «На Пушкина» Лещинскому.

Но на самом деле хунта не очень понимает, сколько мелких вопросов решают ИП. Если их просто закрыть, то сами по себе эти проблемы не рассосутся. У государства их решать нет ни времени, ни средств. Хунта по-прежнему пробует упростить белорусское общество до первобытно-общинного строя. Однако запрос идет как раз совсем другой – дальнейшее усложнение. Причина проста – общество ушло вперед, а агрофюрер остался в прошлом. И сейчас этот разрыв только растет.

Коллеги из «Экономики Беларуси» сообщили о том, что объявлена охота на ведьм в бизнесе. Под предлогом борьбы с зарплатой в конвертах составлен список из 12 тысяч компаний, к которым могут прийти. Очевидно, что денег в бюджете все меньше. Брать их неоткуда. Поэтому поход к частному бизнесу – прогнозируем. И еще один повод тоже задуматься про забастовку не только государственным предприятиям. Работать в этой стране не дадут, если кто еще не понял.

Хунта наступает по всем направлениям и только вместе можем дать ей отпор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников