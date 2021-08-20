Синепал остался в прошлом 2 20.08.2021, 16:05

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Частному бизнесу пора основательно задуматься про забастовку.

- В Беларуси заморожена регистрация новых ИП. Сделано это не просто так: хунта готовит радикальные изменения для этих субъектов экономики. По факту борьба с этим сегментом находится в острой фазе. Хунта продолжает пытаться угодить и выполняет любые безумные указания агрофюрера. Или сама готова генерировать еще более тупые предложения. О будущем не думает никто, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Особое внимание к схемам, когда часть имущества выкупалась ИП, а компания арендовала этот объект и использовала в своих целях. Долгое время про эту схему работы все знали, и она не была преступной. Так работают, например, «Табакерки» или заправки «А-100».

Также обратили на себя внимание ИП и ЧУП, которые работали в рамках семьи. Эта история теперь рассматривается как намеренное дробление бизнеса и уход от налогов. Все традиционно.

Для понимания, насколько широк невод приведем пример из Мозыря. Есть вопросы к владельцу ТЦ «Катапульта» Корячко, владельцу ТЦ «Бобровский» и сети магазинов «Смак» Киринскому, владельцу ТЦ «Глобал Маркет» (есть в Мозыре и Калинковичах) и застройщику дома «На Пушкина» Лещинскому.

Но на самом деле хунта не очень понимает, сколько мелких вопросов решают ИП. Если их просто закрыть, то сами по себе эти проблемы не рассосутся. У государства их решать нет ни времени, ни средств. Хунта по-прежнему пробует упростить белорусское общество до первобытно-общинного строя. Однако запрос идет как раз совсем другой – дальнейшее усложнение. Причина проста – общество ушло вперед, а агрофюрер остался в прошлом. И сейчас этот разрыв только растет.

Коллеги из «Экономики Беларуси» сообщили о том, что объявлена охота на ведьм в бизнесе. Под предлогом борьбы с зарплатой в конвертах составлен список из 12 тысяч компаний, к которым могут прийти. Очевидно, что денег в бюджете все меньше. Брать их неоткуда. Поэтому поход к частному бизнесу – прогнозируем. И еще один повод тоже задуматься про забастовку не только государственным предприятиям. Работать в этой стране не дадут, если кто еще не понял.

Хунта наступает по всем направлениям и только вместе можем дать ей отпор.

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