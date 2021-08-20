Российский рубль упал до минимума за месяц в день встречи Путина и Меркель 3 20.08.2021, 16:22

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Фото: Reuters

Скоро по рублю ударят и думские выборы.

Российский валютный рынок не смог нащупать «дно» после трех дней падения и на торгах в пятницу снова покатился вниз, пишет finanz.ru. Доллар достиг максимальных значений за месяц, а евро поднялся выше 87 рублей на фоне рекордного за год падения цен на сырье, охватившего рынки от углеводородов до металлов.

На 13.38 по Минску курс американской валюты с расчетами «завтра» повышается на 29 копеек, до 74,5 рубля, а ранее достигал отметки 74,5950 - максимальной с 20 июля.

Евро прибавляет 42 копейки и стоит 87,0275 рубля, обновляя пики с начала августа.

«Рубль находится под давлением цен на нефть и бегства инвесторов от риска» из-за опасений скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС США, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал».

Протоколы июльского заседания Комитета по открытым рынкам, опубликованные в среду, показали, что американский ЦБ планирует до конца года начать «резать» программу выкупа активов, в рамках которого закачивает в рынки по 120 млрд долларов чистой денежной эмиссии каждый месяц.

Перспектива остановки «печатного станка» в США уронила глобальные фондовые рынки на рекордную за полгода величину и вызвала распродажу фьючерсов на металлы и нефть. Цена меди обвалилась до минимума за 4 месяца, а стоимость железной руды падала в моменте почти на 10%.

Фьючерсы на нефть Brent скатились на «дно» с конца мая и отскочить от него пока не смогли. Октябрьские контракты торгуются по 66,07 доллара за баррель, теряя почти 10 долларов с начала августа.

Цена российской нефти Urals рухнула на 11 долларов с начала месяца и держится около отметки 63 - всего на 3 доллара выше уровня, на котором в этом году балансируется российский бюджет.

Валютный рынок ждет сигналов от прощального визита в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель, уходящей с поста после 16 лет у власти, пишут аналитики Сбербанк CIB.

Накануне «Газпром» анононсировал начало поставок газа по «Северному потоку-2» уже в этом году, сняв напряжение с европейского газового рынка, где цены взлетели на 200% за январь-август.

«Сильный риск, который есть у рублевых активов, - это возможные протестные выступления населения после думских выборов», - говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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